Fiscalia i acusació esperen la sentència per a veure un possible recurs al veredicte d'innocència del cas Sala

Així ho han apuntat fonts de les dos acusacions després que un jurat popular acordara aquest diumenge un veredicte de no culpable sobre López, que havia sigut acusat durant el juí dels delictes d'assassinat i tinença il·lícita d'armes. El crim va ocórrer al desembre del 2016 en les instal·lacions del concessionari de cotxes Novocar, a Alacant, que el propi López dirigia.

Fonts de Fiscalia i de l'acusació particular, consultades per Europa Press, han coincidit a recalcar la necessitat d'esperar i estudiar la sentència, que ara dictarà la magistrada del Tribunal del Jurat, per a veure en quins termes se substancia, abans de prendre una decisió sobre la possibilitat de plantejar un recurs.

El veredicte es va conéixer aquest diumenge sobre les 17.30 hores quan la portaveu del jurat va comunicar el veredicte de no culpabilitat de Miguel López, aconseguit per sis vots a favor i tres en contra, tant per al delicte d'assassinat com per a la tinença il·lícita d'armes. El jurat havia de respondre a les dotze preguntes plantejades pel tribunal.

La decisió va arribar després de quatre dies de retirada a deliberar, que van començar el dijous passat a les 15.00 hores, i després d'un primer veredicte, dictat el divendres a la nit, que la magistrada va rebutjar sobre la base dels articles 63 i 64 de la llei del jurat per no estar suficientment fonamentat i no haver tingut en compte algunes de les proves que s'havien practicat en el juí oral.

Aquest mateix diumenge al matí una de les membres del jurat va ser eximida de seguir en el procés en patir un episodi de crisi d'ansietat, que va obligar al fet que fora substituïda pel suplent número u. Set hores i mitja després es donava a conéixer el veredicte que, aquesta vegada, sí va acceptar la magistrada.

La Fiscalia i l'acusació particular -que exercia el fill de la víctima, Vicente Sala-, van coincidir durant el juí a sol·licitar 24 anys i mig de presó: 23 anys per assassinat amb traïdoria i agreujant de parentiu i 18 mesos per tinença il·lícita d'armes per a Miguel López.