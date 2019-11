10N.- Nadal (Compromís): "Tenim un problema de discurs i de capacitat de transmetre-ho"

Segons ha explicat en la seua reflexió postelectoral després que Més Compromís, ara en aliança amb Més País, haja mantingut l'únic diputat que va aconseguir el 28 d'abril.

Al seu juí, en aquesta campanya Compromís no ha parlat "massa de finançament, infraestructures, aturats, pensionistes o autònoms". I afig: "Quan veig el resultat de Vox en certs pobles dona molta ràbia veure que no hem parlat quasi de la taronja. I, sobretot, ens hem posat de perfil quan tots parlaven de Catalunya".

Josep Nadal ha assenyalat que en la nit electoral, el seu únic diputat electe, Joan Baldoví, "va tocar un tema clau: no hi haurà govern a Espanya si no s'afronta la reforma territorial de l'Estat". "Això que està tan clar no ho hem dit en tota la campanya, mentre PSPV i Podem feien propostes federalistes els mateixos dies que Barcelona es cremava", ha agregat.

"Ens ha salvat, açò sí, que Vox ens volguera il·legalitzar. No veig malament usar aquest fet en campanya per a buscar la compassió del votant, però un poc immoral quan no diem res de Catalunya ni de la deriva repressiva de l'Estat en tota la campanya", ha incidit.

El diputat autonòmic ha volgut mostrar tot el seu respecte per tots els candidats, sobretot per Joan Baldoví: "Crec que ha sigut un error llevar-li protagonisme i fer-li jugar a un discurs blanc que no és ni ha sigut mai el seu". A més, ha qüestionat que era "impossible trobar un cartell en què estiguera Baldo a soles".

Josep Nadal ha defès que "si tens clar el discurs i a quina gent vols arribar pots aliar-te amb qui vullgues" però ha apuntat que els resultats "demostren que millor a soles".