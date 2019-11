La muestra 'Voces del silencio' reflexiona en San Sebastián sobre el suicidio a través de ilustración y cerámica

La muestra, organizada por la criminóloga Leire Izaguirre, el ilustrador Jesús Manuel García, la ceramista y psicóloga María Antonia Zamora y la asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido Besarkada-Abrazo, parte según sus promotores de "un esfuerzo por escuchar y comprender a quienes conocen de cerca la realidad del suicidio".

Los organizadores explican así que el objetivo de esta iniciativa es plantear al espectador una conversación "a través del arte que permita confrontar este arraigado tabú".

Las ilustraciones y cerámicas que integran la exposición, que podrá visitarse en la sala Txillardegi del centro Carlos Santa María de lunes a viernes de 8.00 a 20.30 horas y los sábados de 8.30 a 14.30 horas, han sido creadas y seleccionadas "con la idea de representar algunos de los conceptos clave en el abordaje del suicidio, especialmente aquellos que tienen relevancia a nivel social", con el fin de inspirar una reflexión al espectador, según explican.

VISIBILIDAD

En este sentido, Izagirre apunta que se busca "dar visibilidad al problema del suicidio y crear un espacio en el que pueda hablarse del mismo", convirtiéndose así esta exposición en "excusa" para "animar a hablar de experiencias propias y ajenas, movilizando la sensibilización" hacia esta realidad.

Además, ha puntualizado que esta iniciativa "está dirigida a cualquier persona", independientemente de que haya tenido o no relación con la experiencia del suicidio, "aunque para quien la tiene se persigue un fin particular", invitarle a "un espacio en el que el suicidio y su prevención son una responsabilidad compartida y no íntima, privada, como se les ha hecho creer".