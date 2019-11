Oliver renuncia com a assessora de Dalmau per a "dedicar-se a demostrar la seua innocència" després de ser processada

20M EP

L'exregidora d'Educació de l'Ajuntament de València per València en Comú María Oliver ha presentat la seua renúncia com a assessora de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda que dirigeix Rubén Martínez Dalmau per a "dedicar-se plenament a demostrar la seua innocència" després de ser processada per un conveni subscrit entre l'administració local i la Universitat de València amb l'objectiu d'estudiar el sistema educatiu en la capital valenciana (UV), firmat durant la seua etapa com a edil.