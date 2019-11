10N.- Cantó creu que Cs té futur i lamenta l'eixida de Rivera: "Espanya perd un gran polític"

"Hui, un amic al que admire i estime ha donat una lliçó de responsabilitat i honestedat política. Mil gràcies, Albert Rivera. Espanya perd un gran polític", ha manifestat en declaracions remeses als mitjans després d'anunciar la seua dimissió en l'Executiva.

Davant d'açò, Cantó ha criticat que "hi ha altres líders polítics que no han demostrat estar a l'altura, segueixen encadenant fracassos, divideixen el país i, no obstant açò, segueixen aferrats al càrrec".

Després de l'eixida de Rivera, creu que a Cs li toca "reflexionar, aprendre" i preparar-se per a un congrés extraordinari en el qual "el partit decidirà quals han de ser les decisions a prendre entre tots".

Fins aleshores, Cantó ha assegurat que "el sentir de tots" els que formen Cs en l'Executiva d'aquest dilluns, "a més del dolor i la tristesa després d'escoltar les paraules d'Albert", és "sobretot l'orgull de veure la seua altura com a persona i com a polític".

"UN PROJECTE COM AQUEST ÉS NECESSARI"

"Tenim tots clar que un projecte com aquest és necessari, té futur i anem a treballar tots per a traure-ho endavant", ha reivindicat, ressaltant que Cs governa "per a 20 milions d'espanyols", està present en "molts" ajuntaments i parlaments autonòmics i en aquestes eleccions generals ha rebut el vot de "més de 1.600.000 persones".

Albert Rivera ha anunciat tant que deixa la Presidència del partit 'taronja' com que renuncia al seu escó en el Congrés i deixa la política, després que Ciutadans haja perdut més de 2,5 milions de vots i 47 escons en el 10N.