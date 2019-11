Fiscalia demana arxivar la causa contra Pere Fuset per l'accident en Vivers en el qual va morir un treballador

Així consta en l'escrit que ha remès el ministeri públic al Jutjat d'Instrucció número 18 de València després de l'orde de processament dictada a l'octubre en un procediment dirigit per un presumpte delicte d'homicidi causat per imprudència greu i per un delicte contra la seguretat dels treballadors.

Després d'aquesta resolució, Pere Fuset -per a qui la família de l'obrer reclama cinc anys de presó- va presentar un recurs d'apel·lació i la Fiscalia s'ha adherit parcialment al mateix sol·licitant el sobreseïment provisional respecte al mateix. No obstant açò, manté que l'Ajuntament de València ha de ser responsable civil subsidiari.

Aquest assumpte, tramitat per part d'un dels fiscals especialistes de la Secció de Sinistralitat Laboral de la Fiscalia de València, ha comptat en la seua decisió amb el vistiplau del Fiscal Degà de la Secció, han concretat fonts del ministeri públic.

L'orde de processament es dirigia contra Fuset, Ajuntament -responsable civil- i altres persones físiques i jurídiques, entre elles l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana i contractes i subcontractes que es van encarregar de l'organització de l'esdeveniment.

Els fets van ocórrer a la fi de juny del 2017 i van transcendir el 4 de juliol d'aquell any. L'operari va morir quan participava en els treballs de muntatge i instal·lació de les graderies per als concerts de Vivers. A causa del sinistre, la Inspecció de Treball va imposar a l'Ajuntament de València una sanció de 40.000 euros.

El regidor Fuset va declarar davant el jutge, en qualitat d'investigat, el passat mes de gener. En eixa compareixença va defendre que no va participar en les reunions preparatòries de l'esdeveniment que es van produir i que el procés va ser qüestió dels tècnics municipals i ell únicament firmava com a responsable de l'àrea.

En eixa línia, va argumentar que és un mer regidor, que tot el relatiu al muntatge de les graderies era qüestió dels tècnics i que ell es limitava a firmar.

No obstant açò, el jutge instructor va dictar interlocutòria de procediment abreujat, pas previ per a l'obertura de juí oral, i per a açò es va basar en l'informe realitzat per la Inspecció General de Treball i incorporat a la causa.

"SINISTRE FATAL"

El magistrat sostenia en el seu escrit que no existia procediment d'adequada avaluació de riscos i adopció de mesures de protecció per al muntatge de les graderies, la qual cosa va ocasionar el "sinistre fatal". Ressaltava que existien indicis racionals de participació criminal en la causación de la defunció imprudent per part del regidor responsable de Cultura Festiva.

Retreia també l'instructor el fet de no haver exigit aportació a l'empresa contractada de l'estudi de seguretat i salut del muntatge de les graderies per qui va ocupar sense concurs part del domini públic, i per aquestes raons considera a Fuset partícip d'aquests delictes.