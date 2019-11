El comité de empresa del Gobierno dice que los PGC 2020 no contemplan el medio millón para los conserjes de educación

Según el comité, la solución para "dignificar" las condiciones de este personal, que percibe el salario mínimo y es el que menos cobra de España, es "fácil y rápida" y se puede resolver con una modificación de las relaciones de puestos de trabajo "en una mesa en una mañana, como hizo la Consejería de Presidencia con 17 altos cargos y 3,2 millones de euros".

En este sentido, los sindicatos han pedido al Gobierno de Cantabria "la misma sensibilidad", ahora para dar respuesta a estos trabajadores porque es una petición "de dignidad".

Así lo ha asegurado la presidenta del comité, Isabel Rodríguez, que ha trasladado en rueda de prensa el apoyo sindical al colectivo de subalternos de educación, integrado por 217 personas, el 80% mujeres y con una edad media que ronda los 55 años, que lleva un año movilizado para reclamar "dignidad salarial" puesto que cobran poco más de 900 euros.

Rodríguez ha recordado que los conserjes, que no han percibido incrementos salariales desde 1999, piden una "actualización retributiva", concretamente solicitan la jornada prolongada, lo que les supondría un incremento mensual de 223 euros. Una cantidad que, si bien no resuelve la "penalidad salarial" que sufren, sí les "aleja de una pensión de jubilación insuficiente y exigua", ha subrayado.

Aceptar esta demanda supone para la Administración regional alrededor de medio millón de euros anuales, pero "se está regateando" este incremento, ha denunciado la presidenta.

El comité de empresa acordó en una reunión plenaria el 30 de octubre otra batería de medidas a demanda de los propios trabajadores que incluye el apoyo público a sus solicitudes; y la petición de una reunión con la consejera de Educación, Marina Lombó (PRC), "que públicamente responsabiliza de la falta de respuesta al comité de empresa, nada más lejos de la realidad".

Además, el comité se ha dirigido al presidente de Cantabria, el también regionalista Miguel Ángel Revilla, para que las cuentas de 2020 recojan la partida suficiente para "saldar las deudas" con este colectivo, al que este año el Gobierno aseguró que "habría dinero" para ellos en los PGC; y al presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, para que traslade a todos los grupos parlamentarios la petición de que se incluya y se defienda una partida en los Presupuestos.

Asimismo, el comité apoyará todas las movilizaciones que convoquen los subalternos, como una manifestación el día 21 frente a la sede de "algún partido", que podría ser el PRC.

Sin embargo, Rodríguez ha confiado en que este tipo de acciones no sean necesarias porque "un Gobierno que apuesta por la igualdad como éste, entendemos que en breve dará una respuesta", dado que se trata de un colectivo feminizado y una elevada edad laboral.

"A ver si el Gobierno es sensible", ha deseado, enfatizando que "somos prescindibles en el salario pero imprescindibles en las tareas que hacemos".

Por otra parte, según ha puntualizado CCOO, estas movilizaciones se han convocado por mayoría, no por unanimidad, pues este sindicato no las apoya porque no son extensibles a todos los colectivos de educación, sociosanitarios ni de empleados del servicio.

Mientras, UGT ha señalado que por lo que "ha visto" este sindicato, el presupuesto para 2020 de la Consejería de Presidencia "baja" y teme que el personal laboral quede "olvidado". Además, ha recordado que la anterior Consejería de Educación, gestionada por el PSOE, llegó a un acuerdo para asumir el gasto de la demanda de los subalternos pero en los PGC del año próximo, ahora con Educación y Presidencia en manos regionalistas, "no aparecen partidas para la mejora del personal laboral", con lo que la situación podría ser "peor que la del año pasado".