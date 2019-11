10N.- Ribó exigeix Sánchez que "faça el possible i l'impossible" per a formar govern

Ribó ha indicat, en al·lusió a Sánchez, que "algú va jugar a la ruleta russa" i ha assenyalat que eixa persona va ser també "qui va convocar les eleccions" que "no han sigut positives per a la gent d'esquerres".

"El gran objectiu que era guanyar en estabilitat no s'ha aconseguit i qui va encoratjar la convocatòria d'eleccions, ni els uns ni els altres han pogut mantindre els resultats. És imprescindible que hi haja un govern en l'Estat espanyol", ha dit després de plantejar la seua exigència a Pedro Sánchez.

Joan Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de participar en l'Ajuntament de València en l'acte de reconeixement al xef José Andrés per la seua tasca com a Ambaixador Internacional de la Paella, preguntat pels resultats electorals del 10N.

"Algú va jugar a la ruleta russa i si ens descurem ens dispara al peu de tots els progressistes. Qui va jugar a la ruleta russa va ser qui va convocar les eleccions d'una manera molt clara. Els resultats no han sigut positius per a la gent d'esquerres", ha insistit el primer edil, que ha reiterat que "és imprescindible que hi haja un govern" a Espanya.

"M'atrevisc a exigir Pedro Sánchez que faça el possible i l'impossible, malgrat les dificultats que han implicat aquestes eleccions, perquè es faça un govern estable" a Espanya, ha subratllat l'alcalde.

Ribó ha apuntat que València "necessita" eixe executiu perquè té "moltes coses que arreglar" i que no pot escometre "sense un govern estatal". "Fa falta un govern estatal per a abordar des del deute de la Marina, fins a tot el tema ferroviari que tenim aturat i molts problemes com el Contracte Programa o la falta de recursos per a temes de cultura", ha exposat.

D'altra banda, respecte als resultats electorals en la capital valenciana, Joan Ribó ha comentat que la coalició a la qual pertany, Compromís, ha tingut "un creixement de quasi 4.000 vots" encara que s'ha registrat "un nivell de participació més baix" que en les eleccions del passat 28 d'abril.

"Per a nosaltres és un resultat important que volem destacar", ha dit. D'aquesta manera, ha afirmat que "el fet que haja crescut a nivell general" mostra "una consolidació i un avanç respecte a la situació de Compromís en la ciutat de València".

Així mateix, ha detallat que en les eleccions estatals o europees, Compromís "mai" té "el resultat de les autonòmiques i municipals". Així, ha recordat que en la cita electoral del 28A "cada vot de les generals es va multiplicar per 2,5 en les autonòmiques i en les locals" i que "cada vot de les eleccions europees es va multiplicar per una mica més de tres en les locals".

"NO HA FUNCIONAT COM ESPERÀVEM"

Ribó ha parlat també de la coalició Més País amb la qual Compromís es va aliar per a concórrer als comicis d'aquest diumenge i ha manifestat que "una cosa que està clara" és que "per la premura del temps no ha funcionat com esperàvem".