10N.- PP i PSOE es reparteixen les victòries en els pobles més xicotets de la Comunitat Valenciana

A Castell de Cabres (Castelló), localitat amb 19 habitants, el PSOE va aconseguir 5 vots, el PP 3, Més Compromís 3 i Unides Podem 1. Es dona la circumstància que en aquesta ocasió la participació va ser del 76%, davant del ple del 28A.

A Palanques (Castelló), amb 31 habitants, el resultat va ser: PP 14, PSOE 1 i Esquerra Republicana del País Valencià 1. A Sempere (València), municipi amb 35 habitants empadronats, el PSOE va aconseguir 15 vots i Unides Podem, PP, Vox i Més Compromís un vot cadascun.

Villores (Castelló), localitat amb 42 ciutadans, va donar la victòria al PSOE amb 10 vots, seguit d'Unides Podem amb 6, Més Compromís amb 4, PP amb 4, Ciutadans amb 2 i Pacma amb 1.

A Font de la Reina (Castelló), amb 49 habitants, es va imposar el PSOE, amb 10 vots. Li van seguir Unides Podem (9), Més Compromís 5, PP (3), Cs (2) i el Partit Comunista amb 1.

També 49 habitants té la localitat castellonenca d'Herbers, on els seus veïns van donar 8 vots al PP, 7 al PSOE, 3 a Unides Podem, 1 a Ciutadans, 1 a Més Compromís i 1 a Vox.

Vallat (Castelló), que comparteix eixa xifra de 49 habitants, va tindre com resultat: 11 vots per a PP, 7 per a PSOE, 6 per a Vox, 4 per a Unides Podem i 4 per a Ciutadans.

A Famorca (Alacant), amb 53 habitants, el PP va aconseguir 25 vots, Vox 4, PSOE 4, Cs 2 i Unides Podem 2. Un habitant més té Torralba (Castelló), on el PP va aconseguir 18 vots, el PSOE 16, Vox 7, Ciutadans 4 i Unides Podem 4.

A Tollos (Alacant), amb 56 habitants, els veïns li van donar 9 vots al PP, 4 al PSOE, dos a Cs i dos a Més Compromís, i 1 a Unides Podem i un altre a Avant Adelante Los Verdes.