10N.- PSOE i PP empaten a senadors a la Comunitat Valenciana

Així amb el 99,82 per cent del vot escrutat, el PSOE i PP aconsegueixen sis senadors cadascun en unes eleccions on la participació ha sigut del 71,46% davant del 73,61% del 28A. L'abstenció ha sigut del 28,54%, el percentatge de nuls del 2,24% i en blanc l'1,79%.

Amb el 73,61 per cent del vot escrutat, el PSOE aconseguia set senadors a la Comunitat Valenciana -dos menys que el 28A-, davant dels cinc del PP, que guanyava els dos parlamentaris en la cambra alta que perden els socialistes. Els socialistes perdien un senador per Alacant i un altre per Castelló, mentre que mantenien els tres de València en eixe moment.

No obstant açò, amb l'escrutini més avançat, es donava la volta a la situació i a la majoria del PSOE, que havia aconseguit fer-se amb l'hegemonia en els passats comicis en obtindre els nou representants que fins a eixe moment tenia el PP.

Es torna a quedar sense representació, com ha confirmat l'escrutini, Més Compromís i Unides Podem. Podem-Compromís-EUPV van concórrer en els comicis de 2016 de forma conjunta i van aconseguir tres parlamentaris, que no van repetir el 28A en ser Compromís i Podem-EUPV per separat.

Així, el PSOE va perdre a última hora un dels tres senadors que fins al 75% de l'escrutini aconseguia mantindre a València, amb el que haguera repetit els mateixos resultats que el 28A. Els representants socialistes en la cambra alta seran el catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política en l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València, Javier de Lucas, fitxat com a independent per al 28A i que ha aconseguit un 28,76% dels vots i la qui fora diputada en la corporació provincial Mercedes Berenguer, amb el 28,02%.

D'aquesta forma, quedava fora Pedro Rodríguez, amb el 26,92%. De Lucas és el senador amb més suports rebuts a la Comunitat Valenciana, seguit del representant del PP Fernando de Rosa, magistrat que va ser president de l'Audiència de València i vicepresident del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), amb un 28,71% i que passa a ser del tercer al segon triat per la província.

Amb aquest canvi, entra en la cambra alta l'històric dirigent del PP Rubén Moreno, que obté el 27,05% dels suports dels votants.

Per Alacant, els socialistes perden un parlamentari, que ara tindrà el PP. Seran senadors els candidats socialistes José Asensi Sabater (29,13%) i Ana Martínez Zaragoza (28,44%) mentre que queda fora Carlos Giménez Bertomeu (27,14%), que sí que va obtindre representació el 28A.

De fet, en la província els senadors més votats són en aquesta ocasió els 'populars': el representant del PP, regidor i president dels 'populars' il·licitans, Pablo Ruz (31,32%%) i torna a primera línia la històrica dirigent del PP Adela Pedrosa, segona en la candidatura, amb el 29,54% i que el 28A no va aconseguir representació.

El mateix ha ocorregut a Castelló, on seran senadors pel PSOE el qui ha sigut diputat en el Congrés Artemi Rallo (30,10%), Ana Belén Edo (29,66%). No estarà en la cambra alta l'històric Josep Lluís Grau (28,28%), que el 28A repetia com a parlamentari.

La 'popular' Salomé Pradas (30,60%) ha sigut en aquesta ocasió la més votada i seguirà en la cambra alta, igual que ja ho feia amb les del 28A, però en aquesta ocasió estarà acompanyada per un altre representant del seu partit en la província: Vicente Mas (29,06), el quart més votat.