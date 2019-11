10N.- Els grans municipis valencians aposten pel PSOE, amb PP segon i Vox tercer

En línia amb els resultats autonòmics (PSOE 10, PP 8, Vox 7, Unides Podem 4, Cs 2 i Més Compromís 1), les grans ciutats valencianes no presenten grans sorpreses en el marcador electoral, excepte algunes excepcions en què Unides Podem aconsegueix el segon lloc i unes altres en les quals Vox se situa segona.

A València capital, amb Joan Ribó (Compromís) com a alcalde, s'imposa el PSOE. Malgrat perdre vots, aconsegueix una mica més de 1.000 sufragis que el PP, a l'alça i segon classificat. Ciutadans (Cs), que va aconseguir la plata a l'abril, passa a ser sisena força, mentre que Vox es dispara fins al tercer lloc, passant per davant d'Unides Podem i de Més Compromís.

A Alacant, que governa el 'popular' Luis Barcala juntament amb Cs, també guanya el PSOE, amb 4.000 vots més que el PP, que se situa segon. Vox aconsegueix la tercera posició i Unides Podem la quarta. Ciutadans, que el 28A va ser la segona força, cau fins al cinqué lloc, per damunt de Més Compromís.

A Castelló, amb Amparo Marco (PSPV) com a primera edil, es repeteix la tendència de les capitals: el PSOE es manté com a primera força i el PP recupera la segona posició; Vox s'alça al tercer lloc, Unides Podem resisteix en el quart lloc i Ciutadans cau fins a la cinquena plaça, per davant de Més Compromís.

A més, en altres grans urbs com Elx també guanya el PSOE, seguit per PP i Vox, amb gran caiguda de Cs al cinqué lloc, la mateixa tendència que a Torrevella. A Oriola, no obstant açò, el PP manté el primer lloc que ja va aconseguir el 28A encara que perd suports, Vox puja fins al segon lloc i el tercer és per al PSOE, mentre Cs cau del cau de la tercera a la quarta posició.

A Torrent torna a guanyar el PSOE, seguit de PP i Vox; igual que a Gandia, Paterna o Benidorm. Sagunt trenca aquesta tendència general amb la victòria socialista, Unides Podem en segon lloc i PP i Vox en tercera i quarta posició, respectivament.

A Alcoi s'imposa el PSOE, seguit de PP i Unides Podem, per davant de Vox; a Vila-real i a Alzira els ciutadans van optar majoritàriament per PSOE, PP i Vox i a Requena la formació de Santiago Abascal aconsegueix fer-se amb el segon lloc, solament superat pel PSOE, que governen els socialistes amb majoria absoluta.

L'equació en altres localitats com Vinaròs, Xàtiva o Ontinyent compta amb el següent resultat: el PSOE va ser la força més votada, seguit de PP, Unides Podem i Vox. Mentrestant, a Sueca, localitat natal del candidat de Més Compromís, Joan Baldoví, de la qual precisament va ser alcalde, va guanyar el PSOE, seguit per eixa coalició, PP, Unides Podem i Vox.