El Consorci Provincial de Bombers ha indicat, a Europa Press, que l'avís es va rebre a les 00.14 hores, i en el lloc han treballat fins a sis unitats del parc de Dénia.

L'incendi, iniciat per causes que es desconeixen, va arribar a tindre "grans dimensions", però ja està controlat. No obstant açò, en el lloc romanen dos unitats en tasques de refresc.