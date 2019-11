Gijón.- Sarasola destaca que la dimisión de Rivera "le honra" y achaca la bajada de votos a un fallo de comunicación

Sarasola, ha reconocido que el resultado fue "muy malo sin paliativos", a lo que ha incidido en que "no hay que poner vendas". Dicho esto, ha remarcado que está "orgulloso" del partido en el que está y al que cree "más necesario que nunca", ha asegurado.

"Yo sigo creyendo en este proyecto", ha señalado antes de indicar que hay que seguir avanzando. Sarasola ha apuntado que hay 1,6 millones de personas que les votaron. Asimismo, ha asegurado, en clave local, que seguirán trabajando por los gijoneses "como hasta ahora o si cabe más". "Hemos venido aquí para ayudar", ha apuntado.

Sobre la bajada importante de apoyos en Gijón, ha recalcado que lo ocurrido es parte de lo que pasó en toda España, "no somos ajenos", ha apostillado. Según él, tal vez no hayan acertado a lo mejor con lo que han explicado, a lo que ha remarcado que no cree que sea un castigo a la labor que están haciendo en Gijón.

Ha indicado, unido a ello, que tampoco ha habido una diferencia sustancial del mensaje, por lo que ha reiterado a lo mejor no se entendió lo que quisieron explicar o no supieron darlo a conocer.

Tras los resultados electorales, ha apuntado que queda sentarse a reflexionar y ver cómo en qué hay que cambiar. Sarasola ha insistido en que los asturianos han votado en clave nacional, al tiempo que ha reivindicado que Ignacio Prendes es un "magnífico candidato" aunque el resultado no ha sido el deseado.

En este sentido, ha opinado que no es cuestión de candidatos. Y si bien ha reconocido que es posible que haya habido un castigo por no favorecer la formación de Gobierno, no tiene claro que sea solo por eso. A su juicio, Ciudadanos no puede cargar con las culpas de que el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, no llegara a pactos con Podemos.