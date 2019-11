Aunque hasta ahora ha intentado no formar parte de la polémica, Carmen Cervera por fin ha hablado del supuesto delito de fraude fiscal del que acusan a su hijo Borja y a su nuera Blanca Cuesta. La baronesa se ha sincerado en una entrevista para ¡Hola!, donde ha revelado que lleva meses sufriendo por los problemas que asolan a su familia.

No es para menos: solicitan para el matrimonio tres años de prisión y un millón de euros de multa, como pena por haber defraudado, según Hacienda, más de 300.000 euros en 2010.

"Estoy sufriendo muchísimo. Como madre, lo estoy pasando muy mal", ha contado a la mentada revista, antes de destacar que defiende la versión que cuenta su hijo. "Cómo no voy a estar de su lado", ha asegurado Cervera, quien también ha destacado que se ha puesto en contacto con Blanca Cuesta, a pesar de que esta fuera el detonante de la pésima relación madre-hijo durante siete años.

"Por supuesto que he llamado a Blanca, que está en Madrid, para decirle que cuente conmigo en lo que necesite", ha zanjado la baronesa, intentando no rememorar los problemas familiares que han protagonizado durante años.

También ha destacado que, aunque tiene claro que no debe meterse donde no le llaman, ya se ha puesto en contacto con sus abogados Ángel Acebes y José María Michavila para que le asesoren sobre la situación. "Todavía es pronto, porque son los abogados los que están enterándose de todo. Yo no puedo decir nada, primero porque no sé más y porque decir cualquier cosa podría perjudicar al proceso", ha explicado.

Problemas con Hacienda

A pesar del recurso presentado (y rechazado), la Fiscalía de Madrid sigue solicitando tres años de prisión y el pago de una multa de un millón de euros para Borja Thyssen, ya que tanto él como su mujer están acusados de defraudar 336.417,89 euros a Hacienda.

Todo ocurrió en 2010, cuando el matrimonio presentó, de forma conjunta, la declaración de la renta correspondiente a ese año con una ganancia patrimonial de 2.206.527,50 euros por la venta de las participaciones de Cas Capetó SL., cuando, en realidad, los beneficios ascendieron a 3.792.564,92 euros, tal y como apunta la Fiscalía.