Arranca un proyecto europeo para nuevos modos de recoger residuos orgánicos y reutilizar restos de obras

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 10,4 millones de euros de los cuales 533.959 euros corresponden a la ciudad de Sevilla, se desarrollará a la vez por 28 instituciones y entidades, un número que además está programado que se amplíe próximamente, tal como señala en un comunicado el Ayuntamiento.

"La participación de Sevilla en este nuevo programa europeo refleja el compromiso de la ciudad con el desarrollo de instrumentos innovadores de economía circular que permitan reducir la huella ambiental y aumentar la capacidad regenerativa de la ciudad", explica el delegado de Transición Ecológica, David Guevara, quien participó recientemente en las jornadas de lanzamiento de este programa internacional que se desarrollaron en la ciudad de Hoje Taastrup (Dinamarca), donde se acordó abrir la iniciativa a más ciudades europeas con el objetivo de reforzar su alcance.

Concretamente, este programa permitirá el desarrollo de dos proyectos pilotos en la ciudad de Sevilla. El primero, se destinará a la recogida de residuos orgánicos que ya se ha implantado en la ciudad en mercados, hoteles, hospitales y en zonas de la ciudad como Casco Antiguo, Sevilla Este, Bellavista, Bermejales, Heliópolis y próximamente en la zona Norte de la ciudad.

Se trata de mejorar el modelo y realizar un seguimiento y tratamiento de los datos procedentes de los identificadores magnéticos y de los sensores de llenado. Para ello, se contará con una nueva herramienta de software y con una plataforma virtual que permitirá la gestión de todos los datos.

RESIDUOS DE OBRAS

En segundo lugar, se pondrá en marcha un proyecto piloto para conseguir la reutilización de los residuos procedentes de obras de demolición y construcción. Para ello, se realizará un estudio que determine las cantidades de restos, los flujos, los distintos aspectos legales y los lugares de tratamiento actual de los residuos.

Por primera vez, y de forma piloto, serán empleados en un proyecto de la empresa metropolitana de aguas, Emasesa, como material reciclado, al mismo tiempo que se trabajará en la identificación de otros usos posibles.

Para ello, la ciudad de Sevilla participará a través de tres vías. Por un lado, el Ayuntamiento de Sevilla recibirá una transferencia de 205.488 eurosque permitirá financiar el cien por cien de su participación en este programa.

Del mismo modo, Lipasam dispondrá de un presupuesto de 159.179 eurospara su parte en el proyecto, mientras que Emasesa dispondrá de 169.262euros, lo que supone el 70 por ciento del coste que tendrá el desarrollo delproyecto piloto que le corresponde.

Este programa europeo que arranca ahora en 2019 y tiene un periodo dedesarrollo de cuatro años cuenta con un total de 28 socios entre los cualesfiguran tanto el Ayuntamiento de Sevilla como Lipasam y Emasesa.

Junto a ellos, están presentes Gemeente Apeldoorn, Bodo Kommune, Nordlandsforsking As, Mikkelin Kehityssyhtio Miksei Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Servicio Intermunicipalizado de Gestao de Residuos Do Grande Porto, Empresa Municipal de Ambiente do Porto, Camara Municipal do Porto, Region Hovesdtaden, Roskilde Universitet, Gate 21, Roskilde Kommune, Hoje-Taastrup Kommune, Bygherreforeningen Danmark, Optimización Orientada a la Sostenibilidad, Ayuntamiento de Murcia, Consell Comarcal del Valles Occidental, Accondionamiento Tarrasense Associacion, Ministerie Van Infraastructuur en Waterstaat, Metabolism of cities, Stichting Saxion, Stisgting Wageningen Research, Iris Produksjon As y Sustentepopeia Unipessoal LDA.