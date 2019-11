Vox veta a Radio Huesca y la excluye de las declaraciones de su candidato tras recibir "instrucciones desde Madrid"

El vicesecretario de comunicación de Vox Huesca ha anunciado este domingo a un redactor de 'Radio Huesca' la decisión del partido ultraderechista de vetar a la emisora. Se suma así a otros medios de comunicación que han sido vetados por Vox en los últimos meses, como es el caso de todos los medios del grupo Prisa, 'Público', 'eldiario.es', 'La Marea', 'El Plural', 'Todo es mentira' (Cuatro), 'El Español', 'El Mundo', 'El intermedio' (La Sexta), 'Infolibre' y la revista 'Contexto'.

La noticia la recibió un redactor al preguntar varias veces por el lugar en el que los cabezas de lista iban a comparecer tras cerrar los colegios electorales , que recibió la respuesta por parte del responsable de comunicación a través de un audio de Whatsapp, declarando que los candidatos al Congreso y Senado por la provincia no iban a atender a la emisora aragonesa porque habían recibido "instrucciones desde Madrid", de excluir a ciertos medios de sus actos y comparecencias.

A pesar de que el grupo Prisa no participa en el accionariado de Radio Huesca (perteneciente al grupo Henneo, que edita el Heraldo de Aragón, Diario del Altoaragón y 20minutos), se asocia desde hace más de 50 años a la Cadena SER, emisora también vetada por la formación. Vox ha decidido vetar a una veintena de periódicos, emisoras de radio y televisión, diarios digitales, hechos que ya han sido denunciados ante la Junta Electoral Central. No obstante, la formación ha decidido ignorar la resolución de la Junta y mantener el veto a todos aquellos medios que no sean afines.