El CIS se equivocó en todo de cara al 10N: ni subió el PSOE ni previó la escalada de Vox o el descalabro de Ciudadanos

El CIS suspendió el 10-N. Las elecciones generales han supuesto un duro examen para los institutos demoscópicos por el complejo panorama resultante tras las urnas, dificil de prever. No obstante, muchas de las encuestas ya vaticinaban que el PSOE no saldría tan beneficiado de los comicios como creían los asesores del presidente en funciones y preveían un gran ascenso de Vox. No así el CIS, que no supo ver nada de esto.

El último sondeo preelectoral publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas apenas guarda alguna coincidencia con el resultado que hemos conocido en las urnas. El barómetro se hizo público el pasado 28 de octubre y otorgaba a los socialistas una amplia victoria y un enorme crecimiento en escaños. Entre 133 y 150 diputados estimaba José Félix Tezanos, una treintena más de los obtenidos este domingo: 120, tres menos que en abril.

Si bien estimaba un crecimiento del PP, al que daba entre 74 y 81 escaños, se quedó corto en sus previsiones, ya que el incremento ha llegado finalmente a los 86 diputados. Lo contrario le sucedió con Unidas Podemos, a quien daba una mayor representación de la conseguida. En concreto, entre 37 y 45 escaños, frente a los 35 definitivos.

Vox perdía varios escaños

Con quien más se ha equivocado el CIS ha sido precisamente con dos de los partidos que han sido protagonistas el 10-N: Vox y Ciudadanos. No solo no vaticinó la enorme subida de la ultraderecha con 52 diputados, casi doblando sus resultados del 28 de abril, sino que el sondeo proyectaba una caída en escaños con respecto a las anteriores elecciones. En concreto, le daba entre 14 y 21 escaños, lejos del medio centenar real.

En el caso de Ciudadanos las previsiones también han fallado estrepitosamente. Si bien coincidió en la tendencia descendente del partido de Albert Rivera, a quien la repetición electoral de 2016 también le castigó con 8 escaños menos, en esta ocasión le otorgaba una veintena menos de diputados que en abril, entre 27 y 35. No obstante, la formación naranja apenas ha reunido 10 diputados de cuatro comunidades autónomas.

Tezanos descarta dimitir

Desde que llegó a la cúpula del CIS, la metodología de José Félix Tezanos ha estado en cuestión por los constantes cambios a la hora de analizar las encuestas y realizar las estimaciones. En el caso de este sondeo preelectoral, además, aunque fue publicado el 28 de octubre contaba con los datos de las encuestas realizadas semanas antes, por lo que no tenía en cuenta ni la exhumación de Franco ni la sentencia del procès y los posteriores disturbios, que podrían haber alterado el resultado.

Pese a todo ello, Tezanos ha descartado dimitir de su puesto al frente de esta entidad. "No soy adivino. El CIS no hace pronósticos, si no lecturas del momento", ha sentenciado este lunes.

Su justificación sobre el desfase de 30 escaños entre su pronóstico preelectoral y el resultado de las urnas está en la crisis de Cataluña y los disturbios que tuvieron lugar tras la sentencia del procès, que fueron posteriores a este sondeo. "La situación en Cataluña ha tenido efectos letales", ha afirmado.