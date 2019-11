La província de Castelló segueix en avís groc per vents de fins a 70 km/h

20M EP

La província de Castelló segueix aquest dilluns en avís groc per forts vents amb ratxes del nord-oest de fins a 70 quilòmetres per hora i per fenòmens costaners en una jornada en la qual baixaran les temperatures a la Comunitat Valenciana, segons Aemet.