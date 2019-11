El bloc de dretes s'imposa en la Comunitat Valenciana amb 17 escons enfront de 15 de l'esquerra

La repetició de les eleccions generals ha desequilibrat la balança entre els blocs d'esquerra i dreta en la Comunitat Valenciana, que a l'abril van empatar a 16 escons. Els principals beneficiats de l'enfonsament de Ciutadans són el PP i Vox. Entre els tres partits de dretes sumen 17 seients en el Congrés dels Diputats, enfront dels 15 de l'esquerra, que baixa un escó respecte al resultat d'abril, el que perd Podem.

El PSOE ha repetit quasi el mateix resultat de fa set mesos amb 10 diputats i el 27,60%, una fotografia quasi idèntica a la dels anteriors comicis. No obstant això, la caiguda de Podem, de 5 a 4 escons, fa que aquest bloc baixe de 16 a 15 diputats. Més Compromís manté l'acta de Joan Baldoví per València, i no guanya suports malgrat la coalició amb Més País, el partit d'Íñigo Errejón.

En el bloc de la dreta, dues formacions avancen posicions i un s'afona. Aquest últim és Ciutadans, que perd dos terços de la seua representació per la Comunitat Valenciana, en caure de 6 a 2 escons. El que més creix, amb diferència, és Vox, que passa de 3 a 7 escons i de la cinquena a la tercera posició. El PP, per part seua, es consolida en la segona posició, més prop del PSOE, però amb un creixement més moderat precisament per l'auge de Vox. Els populars guanyen un diputat, fins als huit, i 4,5 punts en percentatge de vots (23%).

En nombre de vots, aquest avanç de la dreta es produeix per tot just 35.056 vots, ja que, amb el 100% escrutat, la dreta aconsegueix 1.237.420 vots enfront dels 1.201.865 que suma l'esquerra. Si es comparen aquestes dades amb les eleccions autonòmiques del passat mes d'abril que van il·luminar un segon pacte del Botànic, l'esquerra va obtindre llavors un avantatge de 42.123 sufragis sobre els tres partits del bloc de dretes. És a dir, s'han girat les tornes, però per un escàs marge, ja que els blocs ideològics segueixen a l'entorn dels 1,2 milions de vots de forma agregada.

En aquest sentit, està per veure com afectarà aquest reequilibri de forces al Govern de la Generalitat que lidera el socialista Ximo Puig al costat de Compromís i Unides Podem, i als de nombrosos ajuntaments valencians en mans de l'esquerra, com el de la pròpia capital del Túria. De la mateixa manera, l'empenyiment en la dreta també pot fer variar les estratègies d'oposició de PP, Vox i Ciutadans.

En el cas de la ciutat de València, l'empenyiment de Vox, encara que destacat, és menor que en el conjunt de la Comunitat. Si en la suma de les tres províncies la formació de Santiago Abascal augmenta 6,3 punts, en la capital creix 4,65 punts percentuals. Amb el 100% escrutat, el PSOE s'ha acabat imposant amb 107.785 vots i el 24,81%, però seguit molt de prop pel PP, amb 106.191 i un 24,44%. Així, el PP s'ha quedat molt prop de tornar a guanyar en un dels seus antics bastions com és la ciutat de València. Podem perd prop d'un punt, quasi el mateix que puja Més Compromís.