Igea asegura que Cs trabajará por el país y rechaza hablar de "cadáveres" o pedir la "cabeza" de nadie

Igea se ha expresado así en Valladolid después de que Cs perdiera ocho diputados en Castilla y León, donde no ha logrado escaño alguno, y tras escuchar la intervención de Rivera, en la que ha anunciado una reunión de la Ejecutiva y la convocatoria de un congreso de la formación naranja.

Francisco Igea ha asegurado que quiere hablar de "país" y no importa qué va a ser del partido, sino de España, que "se enfrenta a la peor de sus crisis desde hace muchos años", por lo que ha afirmado que antes del resultado está el futuro del país.

En este marco, ha afirmado que no va a hablar de personas porque el partido ya ha "perdido" gente suficiente con "valía" y cree que no hay que acudir "con el cuchillo entre los dientes" sino ir a sacar al país adelante. "No vamos a pedir la cabeza de nadie", ha dicho Igea, quien cree que hay que asumir errores estratégicos y responsabilidades, pero cree que ya ha perdido suficiente y hay que trabajar por el futuro, sin hacer de esto una "riña con el cuchillo entre los dientes".

El miembro de la Ejecutiva nacional de Cs ha afirmado que el país "no puede someterse a unas terceras elecciones" ni puede quedar en manos de quienes quiere "destruirlo" y "no creen en la libertad", en la Constitución o el proyecto europeo, sino que tiene que salir adelante, que es el compromiso de quienes integran la formación.

Por eso, ha asegurado que harán un llamamiento a los tres grandes partidos constitucionalistas para sacar a este país de esta situación y ha advertido de que si no son capaces de lograr un acuerdo y que "que la inmensa mayoría de este país que quiere vivir en libertad bajo la Constitución de 1978 salga adelante" Cs no servirá "de nada", tras lo que ha añadido que no apoyarán a quien no apoye España.

"Por encima de cualquier cosa está España, está nuestro país, este país no tiene tres millones y medio de ultraderechistas", ha afirmado Igea, quien ha reclamado que las dos "mitades" del país no se enfrenten y dejen caer "en manos de la barbarie del independentismo del populismo un país que mira al futuro con esperanza".

Por ello, ha insistido en que trabajarán "con intensidad" para que haya un gran acuerdo nacional que permita enfrentar el futuro "con seguridad y con tranquilidad" y para ello pedirá al partido que ponga España, "como lo ha hecho siempre", por "encima" de cualquier cosa.

"No vamos a permitir y vamos a ir con toda nuestra fuerza, por poca que sea, que el país se suma en la peor de las catástrofes, no vamos a permitir la división", ha señalado.

NO HABLAR DE "CADÁVERES"

Por ello, ha aclarado que no quiere hablar "de cadáveres", personas o del partido, sino del país, porque la gente que se metió en la formación lo hizo para estar en un momento "muy duro" como éste y no pondrán su interés o el de la Vicepresidencia de la Junta por "encima" de España.

Igea ha apuntado que no le importan las lecturas autonómicas o locales, ha recordado que los cinco mejores resultados por provincias están en Castilla y León y ha incidido en que los ciudadanos han dicho a PP y PSOE que "ya está bien", que hay que ponerse de acuerdo y que no se puede dejar que el país "se parta".

En cuanto a los resultados, considera que son consecuencia de "muchos errores estratégicos" tanto del presidente del Gobierno como de su partido y el PP que habían pensado que había algo más importante que el proyecto común, pero también del "cortoplacismo" en la política y de pensar en las elecciones siguientes en lugar de en lo que le ocurrirá al país en los próximos años, algo que los ciudadanos reclaman que se acabe.

"Insisto en que no hay tres millones y medio de fascistas, no hay en este país el escenario que parece que hoy vemos, pero hay mucha gente desesperada y mucha gente, hay mucha gente que clama por su país", ha reiterado Igea, quien ha afirmado que el país ganará al independentismo y a "quienes quieren hacer que el egoísmo triunfe sobre la solidaridad"

Junto a Francisco Igea se encontraba la cabeza de lista al Congreso por Valladolid, Soraya Mayo, quien aspiraba a revalidar su escaño y ha asegurado que ha sido "un día triste", pero no solamente para Cs sino para el país en su conjunto porque a su juicio "la situación política está mucho peor" que lo que la encontraron en abril tras ocurrir lo que "vaticinaban" si la gente de centro no acudía a votar.

"Esto es lo que ha ocurrido, tenemos un país más enfrentado", ha señalado Mayo, quien cree que hay que hacer "una reflexión interna", aunque a ella no la corresponda, tras lo que ha agregado que si en Castilla y León se han cosechado cinco de los mejores resultados provinciales de España quiere decir que el acuerdo de gobierno con el PP no ha perjudicado y ha defendido la labor de su formación en la Junta, con los cambios y las reformas que se llevan a cabo.

En el aspecto personal, la candidata al Congreso ha afirmado que ha sido un "honor" ser representante de los vallisoletanos en el Congreso de los Diputados y ha asegurado que ser diputada ha sido uno de los "regalos" y "mayores honores", aunque haya sido en su caso una "trayectoria corta", aunque haya sido una experiencia "bonita" y "gratificante".