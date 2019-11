El PPCV, "muy satisfecho" con el resultado: "Es un serio aviso al Botànic"

Así lo ha asegurado en declaraciones en los medios desde la sede del PP en València, donde ha comparecido poco antes de la medianoche, después de que Pablo Casado hiciera lo propio en Madrid.

Bonig ha asegurado que los ocho diputados conseguidos, uno más que en las últimas, son "un magnífico resultado" y ha destacado que han sido segunda fuerza con el 23% de los votos y cinco puntos más que el 28A, siendo PP y Vox las únicas fuerzas que suben en la Comunitat y recortando distancia con el PSPV.

A su juicio, se ha demostrado que estos comicios han sido "inútiles porque al final el perdedor es el PSOE", que en España pierde tres diputados: "A Pedro Sánchez le ha salido mal su política tacticista".

En clave valenciana, ha indicado que "se demuestra que el PP es el partido de centroderecha, la única alternativa a Puig" y, de hecho, este bloque de centroderecha "ha ganado las elecciones 17 a 15".

Esto manda un mensaje, ha dicho, y es que los valencianos "no quieren las políticas del Botànic" y si se extrapolan los datos a unas autonómicas, el centroderecha tendría ahora la mayoría absoluta.

Bonig ha asegurado a sus votantes que el PP "no les va a defraudar y va a liderar la alternativa al Botànic". "Somos la auténtica alternativa", ha reiterado, y no permitirán "el proceso de catalanización del Botànic". Se ha mostrado "contenta" mientras que Puig y Oltra "muy contentos no estarán".

Sobre el ascenso de Vox, ha indicado que negarlo sería "no observar la realidad" y ha remarcado que el PP es un partido "de principios y valores".