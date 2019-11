El independentismo vuelve a tener la llave para un futuro gobierno del PSOE

ERC ha ganado este domingo de nuevo las elecciones en Cataluña, las primeras que recogen el impacto de la sentencia del 'procés' sobre los electores. Los republicanos han obtenido 13 diputados; seguidos del PSC, que ha logrado 12, y de JxCat, que ha sumado ocho. El cuarto lugar ha sido para En Comú Podem, que se ha mantenido en siete escaños, y la sorpresa –aunque cumpliendo los pronósticos– ha sido la CUP, que irrumpe en el Congreso con dos diputados, los mismos que el PP, Vox y Cs.

Resultados independentista el 10-N HENAR DE PEDRO

Así, aunque ERC ha sido la lista más votada y ha obtenido 13 diputados, la candidatura que encabeza Gabriel Rufián –substituyendo al condenado Oriol Junqueras– ha perdido dos escaños respecto a las elecciones del 28-A al bajar de 15 a 13 diputados. Tras conocerse los resultados, Rufián ha afirmado que "el Estado sentenció el 14 de octubre con represión y cárcel, y el independentismo catalán ha sentenciado hoy como nunca y de la única manera que sabe: con los resultados del 10-N", en referencia al incremento de voto independentista que suma 23 diputados en el Congreso (uno más que el 28-A). Además los líderes de ERC, Pere Aragonès y Gabriel Rufián, destacaron especialmente que los republicanos han superado en número (13) los diputados que ha obtenido Ciudadanos en toda España (10).

El PSC ha sido la segunda fuerza más votada en Cataluña al mantener los 12 escaños de las pasadas elecciones generales. La candidata socialista Meritxell Batet, quien no ha podido participar en la campaña por enfermedad, obtuvo casi el 21% de los votos contribuyendo a la victoria del PSOE y de Pedro Sánchez en el conjunto de España. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, destacó que el "PSC ha recortado distancias con el ganador de las elecciones, con ERC" y que los resultados animan a los socialistas a "seguir trabajando para construir una mayoría diferente en Cataluña".

La tercera fuerza más votada y la única que ha incrementado sus votos respecto al 28-A ha sido JxCat. La formación de Carles Puigdemont consiguió subir de siete a ocho escaños y también incrementar el número de votos en más de 27.000 sufragios. El expresident compareció desde Waterloo (Bélgica) y destacó que el independentismo "va ganando, elección tras elección, en número de votos" y reprochó que en España "gana la inestabilidad y la extrema derecha" y que "gracias a la irresponsabilidad de Pedro Sánchez, el sur de Europa es más inestable".

Por su parte, la candidata de JxCat, Laura Borràs, reiteró su compromiso de "no ceder nuestros votos a Pedro Sánchez a cambio de nada". Mientras, el president de la Generalitat, Quim Torra, pidió al líder del PSOE que asuma sus responsabilidades después de los resultados de las elecciones españolas del

10-N: "No se puede gobernar España sin escuchar a Cataluña".

Y es que con los resultados de este domingo, los votos de los partidos independentistas serán de nuevo determinantes para la elección del presidente del Gobierno de España ya que Sánchez necesitará el apoyo tanto de ERC como de JxCat para obtener una mayoría, ya que solamente con Unidas Podemos y Más País no suma la mayoría absoluta de 176 escaños.

Precisamente, el candidato de En Comú Podem al Congreso, Jaume Asens, se felicitó por haber mantenido su fuerza en cuarta posición con siete diputados, y llamó al candidato del PSOE a no mirar a la derecha a la hora de llegar a pactos: "Ahora la pregunta es: ¿Qué hará Sánchez para recomponer la mayoría de progreso?, Deberá decidir si quiere acuerdo de progreso o acuerdo con la derecha". Asens reclamó a Sánchez "tomar nota" del ascenso de la extrema derecha y afirmó que "todas las formaciones progresistas tienen la responsabilidad de construir un dique antifascista". En la misma línea, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó que "hoy los progresistas y demócratas no pueden estar contentos". Por su parte la formación Mas País de Iñigo Errejón, que se presentaba por primera vez a las elecciones, no consiguió representación en Cataluña.

La novedad de la noche fue la irrupción de la CUP, que por primera vez se presentaba a unas elecciones generales, y que entra en el Congreso de los Diputados con dos escaños. La candidata 'cupaire', Mireia Vehí, afirmó que "no es un día para estar contentas. Es un día para recordar a los presos y represaliados" y lanzó un mensaje claro al recordar que sus escaños "son votos ingobernables. Nosotros vamos a Madrid para hacer una enmienda al régimen", dijo.

Sobre los resultados de Ciudadanos, al igual que pasó en el resto de España, la formación naranja se hundió en Cataluña al pasar de cinco diputados a dos. Los mismos que obtuvo el Partido Popular que incrementó su representación de uno a dos diputados. La candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, destacó "la subida notable" que ha obtenido el PP respecto a las pasadas elecciones y que, según ella, son fruto del mensaje de que "el PP tiene proyecto para Cataluña".

Por su parte, Vox también pasó de uno a dos diputados, incrementado en casi 100.000 sus votos en Cataluña .

ERC repite victoria en Barcelona

Esquerra Republicana (ERC) ha vuelto a imponerse como primera fuerza en la capital catalana (172.180 votos, el 20,95%) como también hizo el 28-A. El PSC sigue siendo la segunda formación más votada (163.791 sufragios, el 19,93%) y los comuns (el partido de la alcaldesa Ada Colau) se mantiene en el tercer puesto (128.525, el 15,64%). Cs, cuarta fuerza en abril, ha pasado a ser séptima y JxCat sigue en la cuarta plaza, por delante del PP.