Jaén (Podemos) lamenta que Botejara no vuelva al Congreso y la "personalización" en la región del "auge" de Vox

"En Extremadura no hemos conseguido el objetivo que buscábamos que era conseguir otra vez que Amparo Botejara volviera al Congreso de los Diputados", ha señalado Jaén, que ha recalcado además: "hemos visto además por desgracia que el auge de la extrema derecha ha tenido también personificación en nuestra región con dos diputados a la espera de que se acabe de confirmar

En una comparecencia tras conocerse los resultados de los comicios generales de este domingo 10 de noviembre, Álvaro Jaén ha querido felicitar al PSOE por su victoria "y también porque son unos grandes estrategas".

Así, ha sostenido que quienes han "traído" a una nueva convocatoria electoral "han tenido un millón y medio de votos y pensaron que el partido de Íñigo Errejón "sería un nuevo aliado", que Unidas Podemos "se vendría abajo" y que el PSOE "sacaría mejor resultado".

Para Jaén, "hay mentes pensantes en el Partido Socialista que se lo tienen que hacer ver" cuando este domingo 10 de noviembre "se ha quedado probado que su estrategia de mayo o julio que decidieron por entonces era un absoluto error" tras unos comicios en los que, según ha remachado, se da una "andalucización del panorama político español".

"Una derecha que viene al galope, fruto como digo de la irresponsabilidad de quien no se ha dado cuenta de que no se puede jugar ni con la cuestión territorial, ni cuando viene una crisis económica, no quisieron formar Gobierno entonces, ahora es más complicado pero aún más necesario", ha agregado.

INVITACIÓN AL PSOE EXTREMEÑO

Finalmente, el candidato de Unidas Podemos ha expuesto que, "otra vez desde Extremadura", quieren invitar "sobre todo" al Partido Socialista extremeño "a que no vuelva a cometer insensateces como la de apoyar desde aquí el 155, llevarse tan bien con la derecha extremeña y estar continuamente poniendo palos en las ruedas a cualquier tipo de avance en nuestro país". "También se opusieron a la moción de censura contra Mariano Rajoy", ha recordado.

"O sea que aquí hay muchos responsables y lo que queremos es que a partir de ahora sencillamente corrijan esta actitud que se ha quedado probado hoy que ha sido profundamente equivocada", ha concluido Jaén.