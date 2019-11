Baldoví (Més Compromís) cree que aún "hay posibilidad real" de formar un Gobierno progresista: "No valen excusas"

No obstante, ha querido dejar claro que, "pese a lo que ha hecho Pedro Sánchez, hay posibilidad de formar Gobierno, las mismas que había antes" y "ahora no valen excusas, no vale pensar en otra cosa, hay posibilidad real de formar Gobierno y si Pedro Sánchez quiere ser útil a todas las personas que han confiado en opciones progresistas de este país, ha de formar Gobierno; dan los números".

Así lo ha manifestado con el 97% por ciento escrutado en la sede de Compromís, donde ha comparecido acompañado de la número dos al Congreso Maria Josep Picó, la coportavoz de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y el alcalde de València, Joan Ribó, entre otros.

Baldoví se ha mostrado "razonablemente satisfecho" con los resultados obtenidos tras la alianza entre Compromís y Más País para concurrir juntos a estas elecciones generales, ya que suben en porcentaje y en votos, ha apuntado.

"Ahora seremos tres en el Congreso de los Diputados y estamos satisfechos con los resultados. Ha sido una campaña complicada pero hemos elegido el camino correcto". "Probablemente hemos sembrado un arbolito que en algún momento acabará haciéndose muy grande", ha augurado.

Asimismo, ha aprovechado para "agradecer a todas las personas que nuevamente han seguido confiando en Compromís" porque "hagan las elecciones que hagan hay gente persistente en voto a Compromís". A todos ellos ha expresado su "agradecimiento más sincero".

"SEREMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN"

Baldoví ha recordado que el lema de su campaña es que 'La política útil es acordar' y ha garantizado a los votantes de Més Compromís que "pueden estar bien seguros que estaremos a la altura de la confianza que han depositado en nosotros, seremos parte de la solución y apoyaremos cualquier tipo de acuerdo que sea un Gobierno progresista que comience a trabajar por la gente y a solucionar los problemas de los valencianos".

Según Baldoví, los resultados de la derecha "tampoco son para echar cohetes y "pese a lo que ha hecho Pedro Sánchez, hay posibilidad de formar Gobierno, las mismas que había antes". A su juicio, algunos pretendían que estas elecciones sirvieran para que el bipartidismo se rearmara" pero "al PSOE no le han salido muy bien las cosas, baja en escaños y ha subido el PP".

En todo caso, ha dicho, "si hay algo importante es que hay una España más allá del centralismo, periférica, que está manteniéndose aquí en Aragón, Galicia y en otros lugares que no son exclusivamente ni Cataluña ni País Vasco", una "nueva manera de decir de una vez por todas: señores de PSOE y PP que se ha de arreglar el problema territorial, los desequilibrios territoriales", ha sentenciado.