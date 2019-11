Solana reconoce que "no ha sido una convocatoria propicia para Geroa Bai"

20M EP

La cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso, María Solana, ha reconocido, después de no haber obtenido representación en Madrid, que ésta "no ha sido una convocatoria propicia para Geroa Bai" y ha dicho que a partir de ahora estará "vigilante, diciendo si se está defendiendo o no a Navarra en Madrid".