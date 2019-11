Rafa Lomana, nuevo diputado de Vox: así es el hermano de Carmen Lomana y exconcursante de Supervivientes

Rafa Lomana, exconcursante de Supervivientes y hermano de Carmen Lomana, se ha convertido en diputado del Congreso por Vox tras liderar la lista de Albacete y después de que su partido haya colocado a 52 miembros en la cámara.

Rafael Fernández Lomana, más conocido como Rafa Lomana, que es escalador, preparador físico, socorrista y experto en nutrición.

Su hermana renegó de él. "Me apena que mi nombre salga junto al de otra persona vinculada con Vox que hace mucho tiempo nada tiene que ver conmigo", aclaraba la empresaria, que no cree que su hermano sea un político con todas las de la ley, según sus siguientes palabras.

"No tenía intención alguna de votar a Vox . Tras ver las noticias de hoy, menos todavía. Merecemos políticos honrados, formados y con un pasado intachable", aseguró.

Lomana hizo un llamamiento a los medios, renegando por completo del partido de extrema derecha. "Y por favor pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule a Vox. Por hacer un favor me equivoqué", escribía.