Consultar el horóscopo de hoy: lunes 11 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 11 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No es cuestión de saltar por encima de nadie , pero es cierto que debes hacerte ver más en cuestiones profesionales. No te quedes en la retaguardia y haz ver que tu también tienes opiniones que merece la pena escuchar. Habla con voz alta y clara, sin temor.

No quieras ir hoy corriendo a todas partes porque eso no te traerá nada bueno. Haz un poco de reflexión y date un rato de tranquilidad y si hay algo menos urgente, déjalo para mañana. Así acertarás, ya que lo que necesitas es tomarte las cosas a un ritmo menos frenético.

No des mensajes contradictorios hoy a la gente que está a tu alrededor porque eso generará una confusión que traerá desacuerdos y malentendidos. Es mejor que no des tu opinión si no es estrictamente necesario. Mide bien tus palabras.

Si hace poco que has acabado una relación, ahora será el momento de analizar lo que ha sucedido con más frialdad. Además, te enterarás de algunas cosas que no sabías y eso te traerá mucha más tranquilidad. Asumirás que hay cosas que desconocías de esa persona.

A pesar de lo que digan los demás, debes lanzarte a pedir un aumento de sueldo o una mejora laboral como un mejor horario. No dejes que nadie te quite la idea de la cabeza, tu sabes que puedes hacerlo y con buen resultado. Solo es cuestión de mirar con energía positiva.

Como siempre, tiendes a ser muy minucioso en todo lo que haces y eso también lo vas a llevar hoy como una virtud delante de una persona a la que quieres convencer de algo o vender algo. Explícate con claridad, te saldrá de maravilla lo que quieres hacer llegar.

No pretendas a toda costa imponer tu parecer, porque tus opiniones son muy válidas, pero todos tienen derecho a tener la suya propia. La palabra clave para hoy es “respeto”, aunque eso a veces sea complicado para algunas personas. Que no sea tu caso.

Saca a relucir tu mejor yo y muestra tus habilidades sociales para estar delante de un público o explicar un tema a un grupo de personas. Sobre todo, no te sientas juzgado o juzgada y haz lo que debas hacer. Alguien se mostrará muy agradecido.

Hoy superarás todos los obstáculos que se pongan a tu paso y eso te hará sentirte muy fuerte. El factor suerte influirá, pero lo más importante es que la confianza en ti mismo también va por muy buen camino. Tu autoestima estará por las nubes. Sonríe.

Hay asuntos de familia que hoy debes abordar de frente y sin escapar a nada ni a nadie. No será tan complicado como crees pero debes de tomar la actitud más tranquila y conciliadora posible para que todo llegue a buen puerto. Cede algo de tu parte.

Estarás muy pendiente de un tema que afecta a mucha gente y en el que te has metido de lleno quizá por obligación, pero que te está gustando mucho. Lo cierto es que vas a estar disfrutando con lo que haces, aunque debes organizarte para atender a otras cuestiones personales.

A veces te dejas de prejuicios y dices las cosas que más te interesan, aunque no sean enteramente ciertas. Ten cuidado con esas palabras porque alguien descubrirá que estás haciendo algún tipo de juego y te lo puede reprochar. No utilices a nadie para tus fines.

