Cahal McLaughlin presentará en Logroño su documental 'It Stays With You: Use of Force by UN Peacekeepers in Haití'

El Centro Banna/Bond de Estudios Irlandeses organiza este seminario que, del 13 al 15 de noviembre, aborda en Burgos y la Universidad de La Rioja cuestiones como el activismo social, la libertad, la responsabilidad social o la ética.

Esta reunión científica pretende reflexionar sobre asuntos sociales actuales de gran envergadura relacionados con los derechos humanos y la deshumanización del mundo actual en general; que han inspirado a autores tanto de la República de Irlanda, como de Irlanda del Norte, y también en otros países de Europa como Francia.

Está organizado por el Centro Banna/Bond de Estudios Irlandeses en colaboración con la European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS), el Vicerrectorado de Investigación, el Seminario Permanente Carmelo Cunchillos 2019, La Gota de Leche, el Grupo de Investigación GRID, Aceite Ecológico Isul y Cultura Apícola en Ezcaray.

El International Seminar: Humanity and Inhumanity in Contemporary Irish Culture está dirigido por Melania Terrazas Gallego, profesora del Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja y directora del Centre of Irish Studies Banna/Bond (EFACIS).

PROGRAMA ACADÉMICO

El seminario comienza el miércoles 13 de noviembre en la Universidad de Burgos y se traslada el jueves 14 y viernes 15 a la Universidad de La Rioja y la ciudad de Logroño, ya que la última sesión se celebra en La Gota de Leche dentro del Festival Artefacto 2019.

El jueves 14 de noviembre, en el Edificio Filología, Stephanie Schwerter (Universidad de Hauts-France (UPHF), Francia) abordará del conflicto inter-étnico de Irlanda del Norte, la violencia política y el espacio desde la perspectiva del humor y la comedia, a través de un buen número de películas producidas durante los años 1980 y 1990.

Por su parte, el viernes 15 de noviembre se proyecta en La Gota de Leche, dentro del Festival Artefacto, y por primera vez en España, el documental 'It Stays With You: Use of Force by UN Peacekeepers in Haiti' (2017)', que será presentado en persona por sus co-directores Cahal McLaughlin y Siobhán Wills, que intervendrán por videoconferencia.

Este documental recrea y documenta cómo, entre 2005 y 2007, tropas pacificadoras de las Naciones Unidas llevaron a cabo varias redadas en Cité Soleil, un vecindario muy pobre de Puerto Príncipe.

El documental trata del uso de la violencia por parte de las fuerzas de la paz de Naciones Unidas en Haiti y pretende concienciar a la comunidad internacional acerca de este suceso, así como de los efectos a largo plazo que el uso de la violencia y la muerte en Cité Soleil trajo consigo dentro de las Naciones Unidas y más allá: