Rufián, con apoderados de Vox: "Jamás digo que no a una foto, aunque puedan molestar"

Gabriel Rufián lleva la polémica allá por donde va. El portavoz de ERC en el Congreso ha compartido en Twitter unas imágenes en las que se le ve haciéndose fotos con unos apoderados de Vox. "Jamás digo que no a una foto, aunque puedan molestar", dijo el político catalán.

Rufián, que votó en la escuela Ribatallada de Sabadell (Barcelona), fue abordado al salir por numerosas personas, entre las que se encontraban apoderados de Vox. Rufián aceptó fotografiarse con ellos.

"Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el que voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de Vox. Jamás le he dicho que no a una foto a nadie, pero entiendo que estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar", escribió Rufián en Twitter.

El portavoz de ERC recibió numerosas críticas desde cuentas de independentistas, que le acusaban de "botifler" e incluso de "fascista" por hacerse fotos "con los que nos pedían 100 años de cárcel".