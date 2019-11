Igea llama a la participación para salir de una "política de bloques" y aboga por el acuerdo

Igea ha acompañado al CEIP Caño Dorado de Zaratán (Valladolid) a la candidata al Congreso por Valladolid, Soraya Mayo, y a la candidata al Senado por Valladolid, Mónica Martín.

Allí, ha reconocido que la política española "no ha dado su mejor ejemplo en estos meses", pero "también es verdad que la solución a esto no es más frentismo, más bloqueo, más trinchera, sino acuerdo, progreso, políticas de regeneración y políticas de igualdad".

"Los ciudadanos de Castilla y León saben que votar a Cs no significa que todo siga igual", ha explicado, ya que "hay una opción de cambio, real, de regeneración y eso no se conseguirá si los ciudadanos no salen a votar, si dejan que gane la ira, si por su cansancio deciden que les resuelvan los que están más en los extremos".

El miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la formación naranja también ha advertido que sin el voto moderado "este país tendrá más meses de bloqueo, más años de enfrentamiento, menos cambio, menos regeneración y menos Europa".

"Hoy es el día de los ciudadanos, no el de los políticos. Los españoles deciden hoy si se resignan al cabreo o cambian su país", ha concluido.