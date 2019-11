García-Page cree que "nunca hay exceso de democracia" por lo que "no hay excusas para no votar"

En declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto en el Colegio Público Ciudad de Nara de Toledo, el presidente regional ha admitido que, aunque para muchos es una jornada de "reiteración" y sería mejor "no tener que repetir elecciones", no entiende "las quejas de tener que volver a votar".

"Me gustaría decirles a todos los españoles y particularmente a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que nunca hay exceso de democracia. Es mejor no tener que repetir elecciones, evidentemente, porque significaría que ha triunfado el voto y la voluntad de la ciudadanía, pero no entiendo que nos quejemos de tener que volver a votar", ha dicho.

El objetivo, ha continuado el presidente regional, es "encontrar un camino de normalidad institucional". "La gente vota para construir el gobierno que quiere, pero también para que no salga lo que no quiere", ha dicho al tiempo que destacaba que lo importante es que el voto tenga "una dirección y un sentido".

Por último, ha agregado que el no votar también "produce efecto", lo que pasa que "a lo mejor lo produce en quien no se quiere". "Son muy pocos minutos y es la mejor manera de luego poder reivindicar o poder quejarse en próximos años", ha concluido no sin antes añadir que el reto de los ciudadanos españoles es "demostrar que lo hacen mejor que los políticos y esta es una oportunidad de aprovechar".