Álvarez espera que los resultados de Ciudadanos estén "muy por encima de las encuestas"

"No me acabo de fiar de las encuestas, pero espero que haya una participación alta y que de aquí salga la posibilidad de un desbloqueo para poner este país en marcha", ha señalado Álvarez tras votar a las 11.30 horas el colegio Ramón Pelayo de Santander.

El portavoz de Cs en Cantabria ha confiado en que ésta sea la última vez en cuatro años que los españoles tengan que votar en unas elecciones generales, y tras reprochar al candidato a socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, haber "abocado" a esta repetición electoral, que en su opinión ha generado "frustración, cabreo y enojo" en los españoles, ha considerado que también se trata de una "nueva oportunidad de que el voto moderado, valiente, liberal y reformista" pueda desbloquear España.

Por eso ha defendido que es "fundamental" votar, y que así "los corruptos no tengan que decidir por los currantes ni la gente más extremista por los moderados", ha señalado utilizando las mismas palabras que el candidato de Cs al Congreso por Cantabria, Rubén Gómez.

Preguntado si la reiteración electoral y el mal tiempo pueden influir en la abstención, ha considerado que "el cabreo de los españoles" por la primera "posiblemente" contribuirá a ello -"la abstención es una opción más para demostrar su cabreo"- aunque ha recordado que votar es "un deber ciudadano".

Con todo, Álvarez ha confiado en que, si la participación baja, no lo haga tanto como prevén las encuestas, de las que "no me acabo de fiar nunca", ha reconocido.