Mesquida ejerce su derecho al voto y pide a los ciudadanos que hagan lo propio para "desbloquear el país"

Según ha dicho Mesquida, tras votar este domingo en el Colegio Público Secar de la Real, "en un día como hoy hay que ir a votar" porque, ha insistido, esto "determinará no solo los próximos cuatro años, sino posiblemente también la generación futura y la de nuestros hijos".

Asimismo, el cabeza de lista de Cs Baleares al Congreso ha dicho entender que "haya personas molestas" pues "no es de recibo que hagamos cuatro elecciones en cuatro años". No obstante, ha concluido que "esto no puede determinar que no se vaya a votar este domingo".