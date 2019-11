El Deleste atrae a su nuevo escenario en el cauce del río Turia a más de 3.000 personas

Desde las once y media de la mañana y hasta la medianoche, Ferran Palau, la propuesta que combina música y pintura en directo de The New Raemon & Paula Bonet, Nogen, Alavedra, Mueveloreina, Pony Bravo, el espectáculo musical inédito de Second y La Orquesta de València y Manel en el concierto que arrancaba su gira presentación de nuevo disco, desfilaron por el escenario.

Hasta 3.000 personas pudieron disfrutar de más de ocho horas de música en directo donde el "plato fuerte" fue la colaboración "pionera y en exclusiva" de una de las bandas cabeza de cartel, Second, con la Orquesta de València en un encuentro único propiciado por la colaboración entre el Deleste y el Palau de la Música, destacan los responsables del evento en un comunicado.

Por primera vez, la orquesta municipal ha actuado en el marco de un festival indie fusionando la música sinfónica con el pop rock. El director de orquesta Daniel Abad Casanova, uno de los directores españoles con más proyección internacional de su generación, ha realizado arreglos sinfónicos a algunas de las canciones del último trabajo de Second, Anillos y Raíces, para adaptarlos a la puesta en escena del concierto con más de 50 músicos de La Orquesta de València -que él mismo ha dirigido- sobre el escenario.

ESPACIOS GRATUITOS Y ABIERTOS

Otra de las novedades del festival han sido los dos espacios gratuitos y abiertos a la ciudad: Deleste Electrònic y Espacio Movistar Jardines del Palau que desde mediodía hasta la noche han llenado la terraza del Palau de la Música de la mejor música electrónica con los más destacados selectores y productores locales como Raretrax, Disco Misco, Sexto Humano, Cero en Conducta (Blanch) o Home Selector; y de sesiones de Djs "amigos del festival" en la cafetería Jardines del Palau, con la colaboración de Movistar.

Un año más, el Deleste "ha mantenido su apuesta por la comodidad de los espectadores, cuidado sonido, aforo limitado y no solapamiento entre conciertos y se afianza como cita imperdible para los amantes de la música de calidad y de las propuestas sonoras sorprendentes", subrayan.