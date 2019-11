Consultar el horóscopo de hoy: domingo 10 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 10 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Utiliza la tecnología, una aplicación o las redes sociales para abrir tu círculo y conocer gente nueva con tus mismos intereses. Si te lo propones, lo puedes conseguir y verás que no es tan difícil ni requieres tener nada en especial, solo ganas de pasarlo bien.

Hay alguien que no está muy de acuerdo contigo y puede que hoy te lo haga saber de una manera bastante abrupta. Puede que sea alguien de la familia política que no dará su brazo a torcer porque tenéis puntos de vista muy diferentes. Procura no disgustarte, déjalo pasar.

Estarás hoy muy interesado en algunos acontecimientos sociales o políticos que te preocupan y que te motivan e incluso vas a participar en ellos de alguna forma. Lo cierto es que lo vas a pasar bien y que estarás en contacto con gente que también participa de ellos.

Te han encomendado una tarea que no te apetece nada cumplir, pero tienes claro que no tienes más remedio que hacerlo y eso es cierto, así que procura sacarle el mayor partido posible al asunto. Si te niegas desde tu interior una y otra vez, lo pasarás peor.

Alguien te da hoy un consejo de salud que puede mejorar mucho tu vida. En cualquier caso, es hora de que acudas a un especialista y que movilices más tu organismo. Ojo con la espalda o los músculos, no te excedas en nada ni hagas ejercicios bruscos.

Te planteas romper con alguna responsabilidad social que ya no te da ninguna satisfacción. Tienes otras responsabilidades que te acucian más. Pero debes ser muy cuidadoso con el planteamiento si quieres que salga bien. No digas nada a nadie hasta que tengas claro qué quieres hacer.

Responsabilizar a alguien de un problema familiar no es el camino para solucionarlo, así que es mejor que te lo tomes con paciencia y no te pongas nervioso. Si actúas con paciencia y amor, todo tomará una perspectiva más amable y se limarán las asperezas.

Te alegrarás de un éxito de alguien a quien admiras mucho y que ves que las cosas le están saliendo conforme a sus deseos. En el fondo piensas que algo de su éxito te lo debe y aunque sea cierto, no es cuestión de que se lo recuerdes en este momento.

Planeas unas vacaciones para dentro de unos días y debes de tener cuidado para que no se convierta en una fuente de conflictos con la pareja o los amigos. Tendrás que dar un margen para que algunas personas de tu entorno intervengan en esta preparación. Se generoso.

Quizá estás cambiando tu concepto del amor porque ya no te atrae tanto la aventura y deseas una relación seria. El planteamiento que vas a hacer es positivo para tu evolución personal porque será un paso meditado y plenamente consciente.

Sentirás muchas ganas de independencia y de cambiar las cosas a tu alrededor en este sentido, pero no es el momento aún de levantar el vuelo. Si compartes piso, haz un esfuerzo por la conciliación y por no dejar que tus tares y responsabilidades caigan sobre otros.

Deberás aplazar un viaje proyectado porque surge un inconveniente, quizá con el automóvil o doméstico, que debes resolver de inmediato. Lo asumirás y por la tarde encontrarás momentos para charlar tranquilamente con la pareja o compartir un proyecto común.

