La AEMET emite aviso naranja por nieve en Asturias

Según AEMET, en la Cordillera y Picos de Europa se pueden acumular nevadas de hasta 25 centímetros, por encima de los 1.100 metros. La cota de nieve se sitúa en los 900 metros.

Ante esta situación, desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se reitera, a la población de estas zonas que pudiesen verse afectadas, que extremen las precauciones especialmente si se va a viajar y también con el uso de braseros, estufas, carbón o gas en sus viviendas.

"Recuerde que no es conveniente que las personas de avanzada edad y los niños salgan a la calle, pero si tiene que salir al exterior se recomienda llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso", apuntan desde el SEPA en nota de prensa, recordando que el Gobierno del Principado mantiene activado en fase de vigilancia y seguimiento el Plan Nevadas.

Además, señala que en caso de presentarse nevadas intensas, la ciudadanía debe informarse de la situación meteorológica y del estado de las carreteras a través de las emisoras de radio, TV, Internet o vía telefónica, para obtener información de la Agencia Estatal de Meteorológica (AEMET) o de Protección Civil, y evitar desplazamientos y si es necesarios hacerlos extremar las precauciones.

Igualmente, incide en que no es conveniente que las personas de avanzada edad y los niños salgan a la calle. En caso de ventisca es preferible evitar las salidas o desplazamientos, y no es recomendable realizar ejercicios físicos excesivos puesto que el frío no es bueno para el corazón.

"Tome precauciones ante el uso de braseros, estufas, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire. Tenga a mano un extintor ante la posibilidad de incendio", añaden desde el SEPA, advirtiendo igualmente de la importancia de tomar precauciones para no resbalar con el hielo que se puede formar en el suelo, preparar un botiquín de primeros auxilios y con aquellos medicamentos que se usen con frecuencia por los miembros de la unidad familiar y revisar puntos de la vivienda por donde hay contacto con el exterior, como cierres de ventanas o puertas.