Unos okupas de Sevilla avisan a la Policía porque los propietarios les molestan

Una joven pareja con un bebé se encuentra inmersa en una pesadilla: han pagado 3.000 euros de señal para comprarle al banco una casa de la calle Baloncesto del distrito de Sevilla-Este, El lunes iban a firmar el contrato, pero una pareja de okupas se ha metido en la casa, frustrando sus sueños, informa ABC.

Este sábado, los vecinos, en solidaridad con los futuros propietarios, han protagonizado una cacerolada. Ante la protesta, los okupas han llamado a la Policía porque les molestaba el ruido.

Aunque civilmente ya son los propietarios por haber pagado la señal, aún no han firmado el contrato de compraventa, por lo que les han asesorado para que no denuncien.

La Policía ha entrado a negociar con los okupas, que han dicho que necesitan una casa de esas características porque tienen cuatro hijos, si bien los dueños dicen que no hay niño alguno en la vivienda. Los okupas dicen que hasta el martes no se irán de la casa, que no tiene luz ni agua.