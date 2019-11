Un total de 24 salas de estudio de La Rioja participan en la Olimpiada Solidaria de Estudio

La originalidad de la propuesta radica en su mecánica: las horas de estudio que inviertan los estudiante en cualquiera de las salas solidarias adheridas a la iniciativa serán canjeadas por olimpios (*) con los que se cofinanciarán proyectos de cooperación: 1 hora equivale a 1 olimpio.

En La Rioja hay 24 salas inscritas y bastante repartidas en el territorio de la CCAA: Logroño, Nájera, Haro, Santo Domingo, Quel, Cervera, Arnedo, Lardero. Lo más destacable de este año ha sido la incorporación del Colegio Paula Montal en Logroño y del IES Valle del Oja en Santo Domingo de La Calzada. Estos dos centros, junto al IES Celso Díaz de Arnedo, Sagasta y Comercio en Logroño, también han realizado los talleres de sensibilización de la Olimpiada.

En estos talleres han participado alumnos de ESO de estos 5 centros con sus profesores. Se han realizado de forma previa al comienzo de la Olimpiada ya que constituían un refuerzo del trabajo de sensibilización y educación en valores propio de la actividad. Ha sido una formación breve, pero dinámica y activa, basada en metodologías de educación no formal como el juego de rol. Para llevarlos a cabo, Coopera ha contado con la colaboración de la Asociación On & Off de Dinámica Teatral.

A través de estos talleres se ha concienciado a los jóvenes sobre la importancia del acceso a la educación y la oportunidad de poder estudiar y se les ha implicado en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha trabajado con la idea de que será más fácil alcanzar los ODS si todos nos involucramos y de que nadie puede quedar al margen del nuevo contexto internacional que marca la Agenda 2030.

Tanto la Olimpiada Solidaria de Estudio como estos talleres formaban parte del proyecto de sensibilización 'Estudiar para Construir' que Coopera ha desarrollado en La Rioja con la cofinanciación del Gobierno regional.

PROYECTO DE APOYO

Los participantes riojanos en la Olimpiada apoyarán un proyecto de apoyo y asistencia a los niños Talibé de Senegal. Se conoce con este nombre a los alumnos internos de las escuelas coránicas o daaras de Senegal, especialmente de las grandes ciudades como Saint-Louis y Dakar. Estos niños, desde los 4 años, incluso enfermos son obligados a mendigar interminables horas y recorrer largas distancias para conseguir dinero, arroz o azúcar. De no completar la cuota diaria sus tutores religiosos y de facto, sus amos, llamados marabúes, son castigados física y psicológicamente. Más info: