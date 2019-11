Talavera acoge el próximo viernes el III Encuentro Regional de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente

El encuentro, que ha sido organizado por la Gerencia de Atención Integrada de Talavera, se celebrará bajo el lema 'Comisiones clínicas y grupos de mejora: engranajes fundamentales de la gestión de calidad' y está dirigido a profesionales del ámbito sanitario y socio-sanitario de Castilla-La Mancha, sanitarios o no, que desarrollen su actividad con especial interés en la calidad asistencial, la seguridad del paciente o la mejora continua, tanto del sector público como privado, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El objetivo del encuentro es compartir y aprender de aquellas experiencias que, a nivel nacional, regional y local, dan pasos cada día hacia la excelencia, buscando el mínimo riesgo para los pacientes, tanto desde el ámbito sanitario como no sanitario, "conscientes de que la calidad asistencial se basa en disponer y organizar los elementos y recursos de un sistema sanitario para lograr los mejores resultados", tal y como han señalado los organizadores.

En este sentido, en la jornada se ha querido poner de relieve a través de sus contenidos: la labor de diferentes equipos humanos con distintas metodologías de trabajo, que han conseguido resultados en su búsqueda de la mejora de la gestión de los servicios y de la reducción al mínimo de los efectos adversos, objetivos fundamentales de los sistemas sanitarios.

CONFERENCIAS

La conferencia inaugural sobre 'El liderazgo del equipo multidisciplinar y su impacto en el cambio de la cultura organizacional' será impartida por la técnico de apoyo a la implantación de proyectos de mejora, María Ángeles Tébar Betegón. Seguidamente, se sucederán tres mesas de ponencias de las Comisiones clínicas/Grupos de mejora asociados a la práctica clínica, a la seguridad del paciente y a la gestión.

En la primera se analizará el papel de los centros comprometidos con la excelencia BPSO, del aporte de una comisión clínica a la gestión integral e integrada del cuidado, sobre la Comisión de Tecnología y Adecuación de Medios Diagnósticos y Terapéuticos, y del equipo HADAS de intervención comunitaria.

En la segunda mesa se expondrán las experiencias del equipo Pirasoa contra la resistencia bacteriana; el factor humano en los proyectos Zero y Cirugía segura de Castilla-La Mancha; el Comité de Simulación Clínica del Hospital General Universitario de Ciudad Real; o la Estrategia e Implantación del 'No hacer lo que no hay que hacer'.

En el último panel se hablará sobre la integración de la información asistencial, la transformación de la tecnología informática en tecnología sanitaria, el papel de los Comités de Ética Asistencial en la calidad y la seguridad de los pacientes y de las Unidades de Apoyo a la Investigación.

La conferencia de cierre, que lleva por título 'La comunicación y el trabajo en equipo, claves en la seguridad del paciente quirúrgico', será pronunciada por la doctora María José Cantero, del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. La presentación la realizará Rosa Ana Dulanto, técnico de Salud Pública de la Unidad de Calidad de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera.