Monago insta a "no hacer experimentos" y votar al PP "si no estás de acuerdo con Sánchez"

20M EP

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha instado este viernes a "no caer en más trucos" como el 1+1+1 que son "tres para Sánchez", por lo que ha instado a "no hacer experimentos" y "si no estás de acuerdo con Sánchez, votar al PP".