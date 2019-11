Zaragoza.- Sumelzo (PSOE) pide el voto para "un gobierno coherente que no dependa de los independentistas"

"Ponemos fin a una campaña electoral que los socialistas no queríamos, no queríamos que hubiese un nuevo proceso electoral, ganamos las elecciones en abril y hemos estado estos días recorriendo la provincia de Zaragoza explicando lo que hemos hecho durante estos 17 meses de gobierno y lo que vamos a hacer si logramos la confianza de los aragoneses y de los españoles", ha resumido la candidata.

De esta forma, ha incidido en que la propuesta del PSOE es que haya "un gobierno progresista, un gobierno coherente que no dependa de los independentistas y con un proyecto de futuro ilusionante, que no se olvide de las mujeres, que no se olvide de los mayores, que luche y no tolere la violencia de género, un gobierno que apueste por los autónomos y por el mundo rural".

En este punto, ha destacado el "firme compromiso" de los socialistas con Aragón que Pedro Sánchez ha demostrado durante los 17 meses de gobierno "con hechos, con medidas y con presupuestos". Ha agregado que el PSOE es "la única alternativa para hacer frente a las tres derechas".

EL FUTURO DE ESPAÑA

"El domingo nos jugamos el futuro de España, nos jugamos el futuro del modelo de sociedad que queremos, y existen dos alternativas, como hemos visto durante los debates durante la campaña electoral; avanzar en derechos, en libertades, en prestaciones sociales, avanzar todos juntos en educación, en sanidad, en pensiones, o retroceder", ha aclarado el cabeza de lista del PSOE al Senado por Zaragoza, Miguel Dalmau.

Además, ha afirmado que, mientras en España PP y Cs "se unen a la ultraderecha, a Vox", en otros países europeos se pone "un cordón sanitario" a la extrema derecha. "Creo que tenemos que ser sensatos y concentrar el voto en el Partido Socialista, el único partido que ha puesto propuestas sobre la mesa".