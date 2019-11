Vara reafirma que la "única salida" que tiene España para "construir un futuro digno es Pedro Sánchez y el PSOE"

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en un acto electoral celebrado en la localidad pacense de Don Benito, en el que también han intervenido el alcalde de la localidad, José Luis Quintana, el candidato número tres del PSOE al Congreso de los Diputados por el PSOE en la provincia de Badajoz, Mariano Sánchez, y la alcaldesa de Hernán Cortés, Judith Olivares.

En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha reconocido que "a partir del domingo la situación va a ser complicada" porque el PSOE va "a ganar las elecciones, pero sin mayoría absoluta", tras lo que ha considerado que "es necesario poner los intereses del país por encima de los intereses particulares".

Por eso, ha avanzado que los socialistas van "a hacer propuestas en las primeras 48 horas para que haya un gobierno estable lo antes posible".

Fernández Vara ha pedido "un último esfuerzo, y como ya pasó en mayo que hubo mucha gente que apostó por la estabilidad en Extremadura", por lo que ha abogado por "un último esfuerzo para pensar en la vida de la gente y trabajar por una sociedad más justa", por lo que ha señalado que "el domingo hay que volver a votar a Pedro Sánchez y al PSOE", ha dicho.

"Os pido un último esfuerzo de movilización, nada está decidido, las urnas están vacías y el domingo hay que llenarlas de votos que faciliten un gobierno progresista", ha señalado Fernández vara, quien ha apuntado que "está muy claro que solo Pedro Sánchez puede ser presidente del Gobierno".

Para que esto sea una realidad, es necesario que el domingo haya una "gran movilización", ya que según ha admitido el dirigente socialista extremeño, le "preocupa un país donde la extrema derecha tenga demasiados diputados".

Ante esta situación, "el domingo hay que dejar fuera a la ultra derecha, como hicimos en mayo en Extremadura gracias a los votos de los extremeños y las extremeñas, de los que votan pensando en el futuro de esta tierra", ha asegurado.

Por último, ha señalado que no está dispuesto a "resignarse a que haya fuerzas de extrema derecha defendiendo realidades que no existen, que defienden la desigualdad y la injusticia", ha dicho Vara, quien ha añadido: "no nos resignemos, hay que combatir es y eso se combate desde las urnas y solo es el PSOE el que lo puede combatir".

PROYECTOS QUE DEPENDEN DEL GOBIERNO

Por su parte, el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, ha señalado que el próximo domingo "nos jugamos mucho, también en nuestra ciudad", ya que según ha explicado, "hay muchos proyectos pendientes que dependen del Gobierno y necesitamos al PSOE en Madrid y a Pedro Sánchez en La Moncloa para que nuestra ciudad siga progresando".

"Necesitamos un gobierno progresista que consolide los derechos que tenemos que, por cierto, algunos están en peligro si la derecha y la ultra derecha gana las elecciones", ha afirmado José Luis Quintana.

Finalmente, el candidato al Congreso de los Diputados Mariano Sánchez ha asegurado que "es un momento complicado", por lo que ha destacado la necesidad de movilizarse el domingo "para frenar a la derecha y a la ultraderecha para frenar sus ataques contra la libertad, es la hora de la verdad", según informa el PSOE en nota de prensa.