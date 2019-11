Santaella impulsa un "ambicioso" plan de inclusión social con el Grupo Social ONCE

20M EP

El alcalde de Santaella (Córdoba), José Álvarez; el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, han suscrito este viernes un acuerdo de colaboración para impulsar un "ambicioso" plan de cooperación e inclusión social de la mano del Ayuntamiento local y del Grupo Social ONCE.