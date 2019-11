10N.- García Egea: "Em conformaria amb que Puig tractara igual de bé els valencians que la seua família"

García Egea ha realitzat aquestes manifestacions en un míting en la localitat valenciana d'Alzira en el qual també ha participat la líder del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig.

El dirigent 'popular' ha recalcat que "no hauria de fer falta cognomenar-se Puig perquè un tinga una oportunitat a València". "Necessitem un president en La Moncloa que mire on assenyala el dit dels valencians, no el de Torra i Junqueras. En el debat de dilluns vam veure Sánchez que quan li van preguntar si seria president amb Torra va callar, va guardar silenci. No podem permetre que la Comunitat Valenciana estiga hipotecada per Torra i Sánchez. Ací tenim personalitat pròpia", ha subratllat.

A més, García Egea ha assenyalat que murcians i valencians tenen "el pitjor finançament de tota Espanya". I ha afirmat que el candidat del PP Pablo Casado "va a ser el president diumenge que ve". "Per a això cal votar sempre al PP. Ara ja no se suma, ara es vota al PP. Sánchez s'amaga darrere d'altres partits. Ho vam veure en el debat del passat dilluns quan li vam dir a Sánchez que no es pot seguir amagant darrere de Vox i Ciutadans".