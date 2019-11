10N.- Passejos, noces i animals: els plans dels candidats valencians per a la jornada de reflexió

20M EP

La intensitat d'aquesta 'compactada' campanya electoral deixa pas aquest dissabte a una jornada de reflexió en la qual els candidats valencians van a estar amb la família i aprofitaran que no tenen agenda pública per a passejar, encara que hi ha els qui tenen altres plans com anar al Bioparc o assistir a unes noces.