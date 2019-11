Rivekids regresa a las aulas de Valladolid para reforzar la formación en seguridad vial a casi 200 alumnos

Esta iniciativa, que se ha desarrollado este jueves y viernes, días 7 y 8 de noviembre, ha llegado a cerca de 200 alumnos a los que Rivekids ha acercado conceptos básicos en esta materia adaptados a su edad, este año con el mensaje e hilo conductor "yo no cruzo".

Así, esta formación tenía como objetivo que los niños de entre tres y cinco años interioricen que no hay que cruzar en rojo y transmitan también a los adultos algo que no se debe hacer, aunque no vengan coches o se tenga prisa.

La actividad consiste también en enseñar a los más pequeños cómo cruzar, cómo subir y bajar del coche de forma segura (a los cinco años) o conceptos como el uso del cinturón de seguridad y otras cuestiones que pretenden que los niños adquieran actitudes "seguras" en todo lo que se refiere a la seguridad vial, tanto cuando acuden al colegio como en su "día a día" en la calle.

La acción es una más de las que lleva a cabo la 'start-up' vallisoletana en su labor para mejorar la seguridad vial, algo que considera que comienza por los más pequeños, en este caso los alumnos de este centro, en el que estudian más de 600 alumnos.

Así, el director y cofundador de Rivekids, José Lagunar, ha desarrollado diferentes charlas adaptadas a la edad a estos alumnos del centro, a los que ha transmitido de forma "amena" estos conceptos con herramientas "atractivas" y visuales para los niños, como un paso de peatones portátil o semáforos de juguete.

Para ello, también utiliza técnicas como sentarse en el suelo con los pequeños y mirar a su altura para conectar con los alumnos, que en esta ocasión han tenido un "pequeño examen".

De esta forma, se destaca la importancia del verde o rojo a la hora de cruzar una calle, pero también se les muestra cómo se pueden poner el abrigo sentados en la silla para que esto no suponga un problema para la seguridad o cómo hay que mirar y dar la mano a un adulto al cruzar.

Según ha señalado Rivekids en un comunicado recogido por Europa Press, todos estos aspectos, algunos de los cuales "parecen obvios", contribuyen a una garantía de reducción de atropellos, tanto en pasos regulados por semáforos como los que no lo tienen.

El transporte escolar, la circulación en bicicleta o las diferencias entre silla infantil y alzador son otras de las cuestiones que se dirigen a los niños de seis o siete años para romper la barrera de afán por ser mayor y dejar el dispositivo de retención infantil que han llevado hasta hace poco. A este respecto, se incide en la altura, ya que hasta los 150 centímetros deben ir protegidos por una silla adecuada a su talla y peso.

RIVERKIDS

Rivekids trabaja en el ámbito de la seguridad vial con el afán de su mejora y en cuyo ámbito ha desarrollado RiveMove, un sistema que reduce hasta un 20 por ciento el daño que se puede producir en la cabeza (Criterio de Comportamiento en Cabeza HPC15) y mejora el confort en los vehículos, ya que optimiza el espacio de las plazas traseras cuando se llevan sillas de coche infantiles compatibles con el sistema ISOFIX, pero además mantiene abiertas diferentes líneas de investigación en este campo.

Además de su trabajo como empresa y el desarrollo de su producto, que fabrica íntegramente en Íscar, Rivekids lleva a cabo diferentes acciones de sensibilización y formación en educación vial que trata de "educar" desde la infancia para reducir los accidentes de tráfico y colabora tanto en el ámbito escolar con otras iniciativas relacionadas con el tráfico para mejorar la seguridad vial.