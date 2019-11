La 48 edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena homenajeará al director estadounidense, David Lynch

Esta oda al cine está organizada por la Ficcmoteca, con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena y la colaboración de diversas instituciones y empresas de la Región.

Los detalles de las 70 películas que se verán en Cartagena durante este mes han sido ofrecidos este viernes por el concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Carlos Piñana, el presidente del FICC, Ignacio Ros y la directora del festival, Esther Baeza. También, ha asistido el concejal de Cultura, David Martínez.

Este año, el festival de cine cartagenero centra la mayor parte de su programación en las películas y en la figura del director estadounidense, David Lynch. Además de las películas anteriormente mencionadas, se proyectará el lunes 25 de noviembre a las 16.30 horas el documental 'David Lynch: The Art Life', de los directores Jon Nguyen y Rick Barnes, donde se narra el día a día y el proceso de creación del cineasta, según ha comunicado el Ayuntamiento.

El Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia también acoge una actividad muy lynchiana el viernes 22 de noviembre, a las 20.00 horas. Se trata de la exposición fotográfica 'Psychogenic Fugue', del fotógrafo norteamericano, Sandro Miller, donde los asistentes verán 8 fotos protagonizadas por el actor John Malkovich caracterizado de los personajes más icónicos del universo cinematográfico de Lynch

OTRAS PELÍCULAS

El concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana, ha señalado que "los más pequeños y los jóvenes del municipio también podrán disfrutar de este festival con una programación basada en las películas de anime japonés del fundador del Studio Ghibli, Hayao Miyazaki". Las películas en cuestión son: 'Mi vecino Totoro', 'La princesa Mononoke', 'El viaje de Chihiro' o 'El viento se levanta', todas ellas proyectadas los días 25, 26, 27, 28 de noviembre, a partir de las 10.00 horas.

También, se podrán ver otras películas de animación esos mismos días y el viernes 29, a partir de las 9.45 horas, en El Batel, como son 'El parque mágico', 'Astérix: El secreto de la poción mágica', 'Dilili en Paris', 'Cómo entrenar a tu dragón 3' y 'Cavernícola'.

La música no puede faltar durante este festival y este año la encargada de interpretar la banda sonora ha sido los murcianos Poolshake con su canción 'Sick&tired'. Además, la Agrupación Musical Sauces ofrecerá a los asistentes el domingo 24 de noviembre, a las 12.00 horas, en la Plaza del Icue, un concierto de bandas sonoras cinematográficas y Leslie Drivers y Stolen realizarán un concierto, a las 19.00 horas, el próximo sábado 16 de noviembre.

PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES

El viernes 29 de noviembre, en el Luzzy, a las 10.00 horas, se celebrará 'Cortos Jóvenes Aficcionados', donde se proyectará los cortos presentados por los alumnos de ESO y Bachiller de los centros educativos de la Región de Murcia. Además durante la actividad se desvelará el nombre del corto ganador.

Un total de 30 cortometrajes han sido seleccionados para participar en el FICC48, de entre los más de 650 trabajos recibidos, doce en la Sección Oficial, entre cortos nacionales y extranjeros, y dieciocho en Murcine, cortometrajes de realizadores de la Región de Murcia, según detallan fuentes municipales en comunicado de prensa.

Los cortos de la Sección Oficial competirán por los 3.000 euros con los que se premia el Mejor Cortometraje y, además, habrá reconocimientos para la Mejor Dirección, Fotografía, Guion e Interpretación. Las películas serán proyectadas en la Sala B de El Batel.

Por otro lado, en la sección Murcine, el primer premio 'Carabela de Plata Ciudad de Cartagena' está dotado con 1.500 euros, mientras que el segundo, el 'Submarino Peral', lo está con 500 euros. Las películas serán proyectadas en el Luzzy.

La directora del festival, Esther Baeza, ha señalado que además de estos cortometrajes y largometrajes, se van a proyectar numerosas películas como 'La verdad', 'A white, white day', 'La hija de un ladrón', 'And then we danced', 'Chris the swiss', 'Las Buenas intenciones', 'Lo que arde', 'Hamada', 'Una gran mujer', 'Papicha', 'Santiago, Italia', 'La llorona', 'Ema' o 'Monos'.

Dentro de las actividades complementarias, a parte de la exposición de Sandro Miller y el concierto de bandas sonoras de la Agrupación Sauces, el presidente del FICC, Ignacio Ros, ha señalado la importancia del "'el VI Día del Cine Doméstico', el taller infantil 'Cineastas por un día', el taller 'Súper 8', las charlas sobre series, cine y plataformas audiovisuales con Alberto Frutos, Israel Vicente y Andrés Guevera o 'las VII Jornadas de Cine y civilización'". Estas actividades se desarrollarán los días 8, 9, 10, 15, 21 de noviembre en el Muram o en la cafetería Soldadito de Plomo.

LA CLAUSURA

Durante la clausura del festival que será el sábado 30 de noviembre a partir de 20.30 horas, además de la proyección de la película 'Especiales', se hará entrega de diversos premios, entre ellos, serán reconocidos el Diario La Verdad por su difusión cinematográfica y el cineasta murciano Alfonso Albacete por su trayectoria profesional. Albacete ha dirigido numerosas películas como 'Sobreviviré', 'Atómica', 'Mentiras y gordas' o 'Solo química'.

También este año se instalará El Contenedor, del lunes 25 al viernes 29 de noviembre, a las 17.00 horas, en la Plaza de Héroes de Cavite, donde se proyectarán cortometrajes de David Lynch.

Las entradas para las proyecciones en el Batel se pueden adquirir en la página web del festival o del auditorio y en la taquilla. El precio de cada entrada es de 3 euros o bien se puede adquirir bonos de 6 películas por 15 euros. Las entradas para el Luzzy son gratuitas.