García Egea: "Me conformaría con que Puig tratara igual de bien a los valencianos que a su familia"

García Egea ha realizado estas manifestaciones en un mitin en la localidad valenciana de Alzira en el que también ha participado la líder del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig.

El dirigente 'popular' ha recalcado que "no debería hacer falta apellidarse Puig para que uno tenga una oportunidad en Valencia". "Necesitamos un presidente en La Moncloa que mire a donde señala el dedo de los valencianos, no al de Torra y Junqueras. En el debate del lunes vimos a Sánchez que cuando le preguntaron si sería presidente con Torra calló, guardó silencio. No podemos permitir que la Comunitat Valenciana esté hipotecada por Torra y Sánchez. Aquí tenemos personalidad propia", ha subrayado.

Además, García Egea ha señalado que murcianos y valencianos tienen "la peor financiación de toda España". Y ha afirmado que el candidato del PP Pablo Casado "va a ser el presidente el próximo domingo". "Para eso hay que votar siempre al PP. Ahora ya no se suma, ahora se vota al PP. Sánchez se esconde detrás de otros partidos. Lo vimos en el debate del pasado lunes cuando le dijimos a Sánchez que no se puede seguir escondiendo detrás de Vox y Ciudadanos".

"UN VOTO A VOX Y CS VALE POR UNO, AL PP POR DOS"

En este punto, ha considerado que "un voto a Vox y Ciudadanos vale por uno, pero al PP vale por dos porque sirve para el PP y para echar a Pedro Sánchez". "Y aquí en esta tierra vale triple. Para el PP, para echar a Sánchez y para que por fin empiece a tener un presidente en España que mire a los ojos a los valencianos y salgamos del ninguneo al que nos tiene sometido Pedro Sánchez", ha aseverado.

Por su parte, la presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, ha señalado que "todo lo que no sea votar a Casado es hacer que Sánchez se quede en la Moncloa".

"Nos jugamos mucho el próximo domingo -ha advertido-, no quiero que nadie el lunes se arrepienta de lo que no hizo el domingo. Todo lo que no sea votar a Casado es votar y hacer que se quede en La Moncloa el PSOE y Pedro Sánchez. Solo hay dos opciones".

La dirigente ha criticado a quienes vienen solo en elecciones a pedir el voto. "Ayer Sánchez se vio obligado a por fin decir algo de la financiación valenciana. Pero nadie le cree ya. En solo año y medio lo único que ha hecho el gobierno Sánchez por esta tierra ha sido quitar el salvamento marítimo de la provincia de Valencia", ha afeado.

Sin embargo, ha continuado, "Casado ayer asumió al cien por cien la agenda valenciana, se comprometió con el cambio de modelo, con el corredor mediterráneo, con las infraestructuras hidráulicas, el empleo, se comprometió con la Ford, con la naranja y los cítricos valencianos".

Para Bonig, "aquí el problema no es Torra, sino los socios de gobierno de Puig". "Sabemos que Compromis aprobó una resolución donde se reconocía el derecho de autodeterminación de Cataluña. Puig es el responsable de la catalanización de la Comunitat Valenciana como es responsable de toda la política educativa que le han tumbado los tribunales", ha dicho.