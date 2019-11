La Xunta critica que el astillero 4.0 es "un desvío de atención" y que Navantia no tendrá carga de trabajo hasta 2022

En una entrevista a la Radio Galega recogida por Europa Press, Conde ha vinculado con la campaña electoral la aprobación por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ha anunciado este viernes el alcalde de Ferrol, del PSOE. "Tenemos un Gobierno que vuelve a poner delante sus intereses partidistas frente a los intereses de Galicia", ha censurado.

Al respecto, ha recordado que la ministra de Defensa estuvo esta semana en Galicia y le ha afeado que "tuvo una magnífica oportunidad para comprometerse con Navantia y darle la respuesta que necesita".

Esa respuesta, según ha subrayado el titular de Economía de la Xunta, "se sabe que pasa por carga de trabajo". Asimismo, ha atribuido la situación actual a que "el propio Gobierno retrasó el inicio de la construcción de las fragatas y por tanto estará hasta 2022 sin carga de trabajo". "Ese es el verdadero problema", ha apostillado.

Así, ha remachado que "lamentablemente Navantia no tendrá carga de trabajo hasta el año 2022 y por tanto este tipo de anuncios, el último de la campaña, es simplemente un desvío de la atención para no asumir las propias responsabilidades y el propio compromiso que debería tener un Gobierno responsable con un sector naval, en este caso con Navantia".

"Mientras no llegue" esa carga de trabajo, ha agregado el conselleiro, "no habrá solución a corto plazo y por tanto no se estarán respondiendo a las necesidades inmediatas que tiene el astillero".

BARRERAS

Por otra parte, en relación con el astillero vigués de Barreras, el titular del departamento autonómico ha visto "sorprendente cómo el alcalde de Vigo llega tarde".

Este viernes, Abel Caballero ha asegurado que mediará ante el Gobierno para frenar la crisis de Barreras dado que la Xunta es "lenta" y "reticente".

"Estamos trabajando en contacto con todas las partes, con el propio Gobierno, tiene toda la información; con el comité de empresa, con el astillero... para encontrar ese plan de viabilidad. Es sorprendente cómo el alcalde de Vigo llega tarde", ha sentenciado Conde.

Asimismo, ha mencionado la línea de préstamos aprobada este jueves por el Consello de la Xunta, "apoyando a la industria auxiliar para que pueda afrontar esta situación mientras no se encuentra la financiación del crucero".

"En la financiación de la desviación que tiene el coste del crucero de Ritz-Carlton es donde está el principal problema", ha señalado, antes de insistir en que la Xunta trabaja "no la solución de un buque específico sino (en) cómo dar solución a la financiación de ese buque y al mismo tiempo responder a toda la carga de trabajo que tiene hoy en día el astillero, y a partir de ahí la viabilidad de futuro".

"Lo más importante es lo que piensan los accionistas: tanto Pemex, como García Costa y Albacora. Y a partir de ahí trabajar en esa financiación", ha concluido.