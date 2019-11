Bill Gates, sobre telefonía: "En lugar de Android, se usaría Windows Mobile de no haber sido por el caso antimonopolio"

El mundo de la telefonía y del software para móviles sería muy diferente si Microsoft no hubiera tenido que enfrentarse al caso antimonopolio, abierto por la Justicia estadounidense contra la multinacional. Al menos, esto es lo que opina Bill Gates, que considera que Windows Mobile habría tenido una implantación mayoritaria de no haber sido por este proceso.

"No hay duda de que la demanda antimonopolio fue mala para Microsoft y de que nos habríamos centrado mucho más en crear el sistema operativo para móviles. En lugar de usar Android, estaríais empleando Windows Mobile si no hubiera sido por el 'caso antimonopolio'", afirmó el cofundador de Microsoft este miércoles al periódico británico The New York Times.

El magnate no culpa a las aplicaciones ni a la evolución tecnológica ni a los dispositivos del fracaso de Microsoft en el mundo de la telefonía, sino a la Justicia estadounidense y las distracciones que les provocó. Gates señala que invirtieron muchos esfuerzos en encarar las acciones legales y eso repercutió en su rendimiento.

"Estuvimos muy cerca", se lamentó Gates, que aseguró que sus "distracciones" con el caso antimonopolio fueron las responsables de que Microsoft se quedase atrás en la carrera por controlar el software de la telefonía móvil. Admitió que la compañía llegó tres meses tarde al lanzamiento de un Motorola que habría llevado su sistema.

"Ahora nadie ha oído hablar de Windows Mobile. Pero, bueno, son unos cientos de miles de millones aquí y allí", apuntó sobre el coste que supuso a la empresa el proceso judicial, en el que Estados Unidos acusó a Microsoft de abusar de su poder monopólico en los ordenadores personales con núcleos Intel en cuanto a la gestión de las ventas del sistema operativo y del navegador web.

El multimillonario ya había hecho comentarios similares en otras ocasiones, que su mayor error fue "no convertir a a Microsoft en lo que Android es actualmente".

En la entrevista, el empresario e informático también reconoció que no se habría retirado tan pronto de no haber sido por las acciones legales emprendidas por el Gobierno estadounidense contra su empresa, aunque no lo lamenta. Considera que la decisión fue positiva, ya que le ha permitido pasar más tiempo con su esposa y dedicarle más atención a la fundación sin ánimo de lucro Bill & Melinda Gates.